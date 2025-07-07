В Индонезии снова извержение вулкана: пепел достиг 18 километров вверх и забросил села
- В Индонезии вулкан Левотоби Лаки-Лаки снова извергся, выбросив столб пепла на высоту 18 километров.
- Введено чрезвычайное положение и запрещено приближаться к кратеру ближе чем на 7 километров.
Утром 7 июля Индонезию снова всколыхнуло мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Столб пепла взлетел на 18 километров в небо и засыпал близлежащие села.
В регионе ввели чрезвычайное положение. Жителям и туристам запрещено приближаться к кратеру ближе чем на 7 километров, пишет 24 Канал со ссылкой на AP.
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В Индонезии снова извергается Левотоби Лаки-Лаки
Вулкан Левотоби Лаки-Лаки, расположенный на высоте 1 584 метра на индонезийском острове Флорес, последний раз извергался 17 июня. Сначала извержение достигло высоты примерно 11 километров над вершиной, а по дальнейшим оценкам возросло до более 16 километров.
Во время сегодняшнего извержения столб пепла поднялся на высоту 18 километров, засыпав близлежащие деревни.
7 июля вулкан Левотоби Лаки-Лаки снова извергся / Фото из сети "X" Badan Geologi
Индонезийское геологическое агентство сообщило, что извержение также вызвало значительную лавину обжигающих газовых облаков, которые каскадом спустились со склонов вулкана.
Новое извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки: смотрите видео
При этом сообщений о жертвах пока что нет, но власти выпустили предупреждение как для жителей, так и для туристов, советуя им воздержаться от любой деятельности в радиусе 7 километров от кратера вулкана. Также настоятельно рекомендуется носить защитные маски для защиты от вулканического пепла.
В Индонезии ввели самый высокий уровень тревоги из-за извержения вулкана Левотоби / Фото из сети "X" Badan Geologi
После значительного извержения 18 июня Агентство по мониторингу вулканов страны повысило уровень тревоги до самого высокого – сейчас ничего не изменилось.