Вулкан на Гавайях извергает лаву на высоту 300 метров: невероятное видео жуткого явления
- Вулкан Килауэа на Гавайях извергает лаву на высоту до 300 метров, начиная с 25 мая.
- Это уже 23-й эпизод активности с 23 декабря, предыдущее извержение произошло 16 мая.
На Гавайях извергся один из самых активных вулканов мира. В некоторых районах фонтаны лавы достигли высоты 300 метров.
Говорится о вулкане Килауэа, который является самым молодым на Гавайских островах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Hawaii News Now.
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На Гавайях масштабное извержение вулкана
Килауэа начал активно извергать лаву в день воскресенья, 25 мая.
По данным Гавайской вулканологической обсерватории, в некоторых районах фонтаны лавы достигали высоты до 300 метров.
Следует отметить, что это извержение продолжается еще от 23 декабря. Последняя активность – это уже 23-й эпизод с того времени.
Предыдущий эпизод активности состоялся утром 16 мая, а закончился примерно через 10 часов.
Масштабное извержение вулкана Килауэа: смотрите видео
Справка. Килауэа расположен на Гавайско-императорском хребте, его высота – 1 247 метра. Это самый активный вулкан в мире. Самое масштабное извержение вулкана в истории произошло в 1959 году – тогда фонтаны лавы взлетали на высоту 600 метров.
Также недавно извержение вулкана произошло в Японии – пепел покрыл целый город.