Ядовитые грибы в Польше, которые точно не стоит класть в свою корзину: показываем на фото

Сейчас в Польше продолжается сезон грибов. Однако даже самые опытные грибники иногда могут ошибиться и сорвать ядовитый гриб, а новички и подавно.

Какие самые ядовитые грибы растут в Польше и как они выглядят, читайте на Закордон 24.

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Какие ядовитые грибы растут в Польше

Одним из самых ядовитых грибов является мухомор. Хотя большинство из нас могут без проблем узнать красного мухомора с белыми крапинками, есть еще мухомор зеленый (muchomor zielonawy), который у нас называют бледная поганка. Этот гриб можно легко спутать с грибом-зонтиком или рядовкой зеленой.

Для бледной поганки характерна светлая ножка с кольцом и большая гладкая шляпка оливково-зеленого цвета, иногда оливково-коричневатого. Гриб очень ядовит, даже небольшая доза крайне опасна.



Как выглядит мухомор зеленый (бледная поганка) / фото из Википедии

Кроме этого, также следует избегать таких экземпляров, как: мухомор белый вонючий (muchomor jadowity), мухомор пантерный (muchomor plamisty) и мухомор белый (muchomor wiosenny).



Мухомор белый вонючий / фото Википедия



Мухомор пантерный / фото Википедия



Мухомор белый / vlisi.com.ua

Еще один ядовитый и опасный гриб – сатанинский гриб (borowik szatański), он растет преимущественно на юге Польши.

Гриб имеет короткую фиолетовую ножку и бежевую или серо-желтую шляпку. Белая мякоть при разрезании сначала краснеет, а затем становится синим. Имеет неприятный запах.

К слову, уничтожать этот гриб также нельзя – в Польше и в Украине он находится под охраной.



Сатанинский гриб / gotujmy.pl

Другие ядовитые грибы, на которые вы можете встретить в лесах Польши:

Свинуха тонкая (rowiak podwinięty); Вонючий гриб (gąska siarkowa); Сыроежка рвотная (gołąbek wymiotny); Опенок серно-желтый ненастоящий (maślanka wiązkowa); Галерина бахромчатая (hełmówka obrzeżna); Строчок обыкновенный (piestrzenica kasztanowata); Лисичка ненастоящая (lisówka pomarańczowa).

Симптомы отравления грибами головные боли, проблемы со зрением, тошнота, боль в животе и диарея. Первые симптомы могут появиться до нескольких часов после потребления. Если не обратиться к врачу, состояние пациента ухудшится. Иногда людям становится лучше на второй-третий день и они думают, что все прошло. Однако через несколько дней симптомы возвращаются, а вместе с ними дисфункция почек или печени.

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Если вы подозреваете отравление грибами у себя или близкого человека, не медлите и сразу обратитесь в больницу или вызовите скорую помощь. По возможности сохраните кусочек съеденного гриба – таким образом врачи смогут быстрее оценить, какие токсичные вещества находятся в организме пациента.