Які найотруйніші гриби ростуть у Польщі та як вони виглядають, читайте на Закордон 24.

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Які отруйні гриби ростуть в Польщі

Одним із найотруйніших грибів є мухомор. Хоча більшість із нас можуть без проблем впізнати червоного мухомора із білими цяточками, є ще мухомор зелений (muchomor zielonawy), який в нас називають бліда поганка. Цей гриб можна легко сплутати з грибом-парасолькою чи рядовкою зеленою.

Для блідої поганки характерна світла ніжка з кільцем та великий гладкий капелюшок оливково-зеленого кольору, іноді оливково-коричнуватого. Гриб дуже отруйний, навіть невелика доза вкрай небезпечна.



Як виглядає мухомор зелений (бліда поганка) / фото з Вікіпедії

Крім цього, також варто уникати таких екземплярів, як: мухомор білий смердючий (muchomor jadowity), мухомор пантерний (muchomor plamisty) та мухомор білий (muchomor wiosenny).



Мухомор білий смердючий / фото Вікіпедія



Мухомор пантерний / фото Вікіпедія



Мухомор білий / vlisi.com.ua

Ще один отруйний та небезпечний гриб – чортів гриб (borowik szatański), він росте переважно на півдні Польщі.

Гриб має коротку фіолетову ніжку й бежевий або сіро-жовтий капелюшок. Білий м'якуш при розрізанні спершу червоніє, а потім стає синім. Має неприємний запах.

До слова, нищити цей гриб також не можна – у Польщі й в Україні він перебуває під охороною.



Чортів гриб / gotujmy.pl

Інші отруйні гриби, на які ви можете натрапити в лісах Польщі:

Свинуха тонка (rowiak podwinięty); Смердючий гриб (gąska siarkowa); Сироїжка блювотна (gołąbek wymiotny); Опеньок сірчано-жовтий несправжній (maślanka wiązkowa); Галерина оторочкувата (hełmówka obrzeżna); Строчок звичайний (piestrzenica kasztanowata); Лисичка несправжня (lisówka pomarańczowa).

Симптоми отруєння грибами головні болі, проблеми зі зором, нудота, біль в животі та діарея. Перші симптоми можуть з'явитись до кількох годин після споживання. Якщо не звернутися до лікаря, стан пацієнта погіршиться. Іноді людям стає краще на другий-третій день і вони думають, що все минуло. Однак за кілька днів симптоми повертаються, а разом з ними дисфункція нирок чи печінки.

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Якщо ви підозрюєте отруєння грибами у себе або близької людини, не зволікайте та одразу зверніться до лікарні або викличте швидку допомогу. По можливості збережіть шматочок з'їденого гриба – таким чином лікарі зможуть швидше оцінити, які токсичні речовини знаходяться в організмі пацієнта.