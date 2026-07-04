Які найотруйніші гриби ростуть у Польщі та як вони виглядають, читайте на Закордон 24.
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Які отруйні гриби ростуть в Польщі
Одним із найотруйніших грибів є мухомор. Хоча більшість із нас можуть без проблем впізнати червоного мухомора із білими цяточками, є ще мухомор зелений (muchomor zielonawy), який в нас називають бліда поганка. Цей гриб можна легко сплутати з грибом-парасолькою чи рядовкою зеленою.
Для блідої поганки характерна світла ніжка з кільцем та великий гладкий капелюшок оливково-зеленого кольору, іноді оливково-коричнуватого. Гриб дуже отруйний, навіть невелика доза вкрай небезпечна.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Як виглядає мухомор зелений (бліда поганка) / фото з Вікіпедії
Крім цього, також варто уникати таких екземплярів, як: мухомор білий смердючий (muchomor jadowity), мухомор пантерний (muchomor plamisty) та мухомор білий (muchomor wiosenny).
Мухомор білий смердючий / фото Вікіпедія
Мухомор пантерний / фото Вікіпедія
Мухомор білий / vlisi.com.ua
Ще один отруйний та небезпечний гриб – чортів гриб (borowik szatański), він росте переважно на півдні Польщі.
Гриб має коротку фіолетову ніжку й бежевий або сіро-жовтий капелюшок. Білий м'якуш при розрізанні спершу червоніє, а потім стає синім. Має неприємний запах.
До слова, нищити цей гриб також не можна – у Польщі й в Україні він перебуває під охороною.
Чортів гриб / gotujmy.pl
Інші отруйні гриби, на які ви можете натрапити в лісах Польщі:
- Свинуха тонка (rowiak podwinięty);
- Смердючий гриб (gąska siarkowa);
- Сироїжка блювотна (gołąbek wymiotny);
- Опеньок сірчано-жовтий несправжній (maślanka wiązkowa);
- Галерина оторочкувата (hełmówka obrzeżna);
- Строчок звичайний (piestrzenica kasztanowata);
- Лисичка несправжня (lisówka pomarańczowa).
Симптоми отруєння грибами
головні болі, проблеми зі зором, нудота, біль в животі та діарея. Перші симптоми можуть з'явитись до кількох годин після споживання. Якщо не звернутися до лікаря, стан пацієнта погіршиться. Іноді людям стає краще на другий-третій день і вони думають, що все минуло. Однак за кілька днів симптоми повертаються, а разом з ними дисфункція нирок чи печінки.
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Якщо ви підозрюєте отруєння грибами у себе або близької людини, не зволікайте та одразу зверніться до лікарні або викличте швидку допомогу. По можливості збережіть шматочок з'їденого гриба – таким чином лікарі зможуть швидше оцінити, які токсичні речовини знаходяться в організмі пацієнта.