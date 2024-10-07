Також "тихе полювання", як ще називають збирання грибів, чудова нагода провести час на свіжому повітрі та відпочити від шуму міста, пише Закордон 24.

Дивіться також Ціна питання: названо найдешевші та найдорожчі країни світу – стосується і подорожей

Карта грибів у Польщі: де найкращі місця

Насправді у Польщі дуже популярно збирати гриби. Існують навіть спеціальні карти, які показують найродючіші місця.

Зокрема на порталі grzyby.pl є спеціальна грибна карта, яка регулярно оновлюється на основі звітів грибників.

Крім цього, на цьому ресурсі є прогноз щодо того, яка ситуація з грибами буде в різних районах країни в майбутньому.

Також на порталі грибники хизуються своїми кошиками й розповідають, куди йти не варто, які гриби знайшли в певних місцях та скільки зібрали.



Карта грибів у Польщі / grzyby.pl

Якщо обирати загальновідомі грибні місця, то грибники часто їздять в Нижню Сілезію, Бори Тухольські, Бещади та Низькі Бескиди. Однак таких локацій ще дуже багато.

Де можна збирати гриби

Не можна збирати гриби у національних парках та в заповідних зонах. Для зручності є окрема мапа місць, де можна збирати гриби – вона регулярно оновлюється. Заборонені місця позначені кольором.

Крім цього, гриби не можна збирати серед насаджень молодих дерев заввишки до 4 метрів, на експериментальних майданчиках і на територіях, які належать до приватних або державних інституцій чи підпадають під їхню охорону.

На додачу наголосимо, що деякі види грибів у Польщі захищені законом. Список грибів, які заборонено збирати, можна переглянути у цьому документі.

Їстівні гриби в Польщі: фото найпопулярніших

У польських лісах можна знайти багато їстівних грибів, зокрема найпопулярніші з них:

Білий гриб – один з найвпізнаваніших грибів, відомий і в Україні. Польський гриб – теж доволі легко впізнати за товстим стовбуром та коричневим капелюшком. Лисичка – яскраво-жовтий гриб з неповторним ароматом. Рижик – гриб з помаранчевим капелюшком та молочним соком. Маслюк – гриб з коричневим капелюшком.

Фото їстівних грибів за порядком від 1 до 5:

Також є безліч інших видів їстівних грибів, їхні назви та фото ви можете знайти на грибному порталі.

Важливо! Наголосимо – збирайте лише ті гриби, які ви знаєте і в яких ви на 100% впевнені! Якщо у вас мало досвіду, консультуйтеся із досвідченими грибниками, перш ніж готувати страви зі знайдених вами грибів.

Найпоширеніші отруйні гриби

Як і в Україні, у польських лісах є багато отруйних грибів. До них належать різні види мухоморів, зокрема: мухомор червоний, мухомор білий смердючий та бліда поганка (мухомор зелений).

Більшість випадків смертельних отруєнь грибами в Польщі спричинені саме блідою поганкою та білим мухомором. Адже їх легко переплутати із сироїжками, печерицями чи грибом-парасолькою.



Бліда поганка або мухомор зелений – отруйний гриб / фото Вікіпедія



Мухомор білий смердючий – отруйний гриб / фото Вікіпедія

Також серед поширених отруйних грибів у Польщі: сироїжка блювотна, клітоцибе червонуватий отруйний, печериця рудіюча отруйна та сатанинський гриб.

До речі, у Польщі можна часто натрапити на неїстівного боровика. Він неотруйний, однак має дуже гіркий смак. Настільки, що якщо потрапить у страву, то всю доведеться викинути.



Боровик одразу викидайте / фото Вікіпедія

При розрізі він стає зеленувато-синім і це можна помітити. Однак доволі швидко блідніє, тож цей момент можна проґавити.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!