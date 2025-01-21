Популярная столица введет туристический налог: сколько придется выложить из кармана

Эдинбург вводит туристический налог в 2026 году – это станет первым примером такого сбора в Шотландии. Такое решение было принято после принятия шотландским парламентом закона, который предоставляет местным властям полномочия взимать налоги с посетителей.

По предварительным подсчетам, это позволит ежегодно привлекать в городской бюджет около 50 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Guardian.

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В Эдинбурге введут туристический налог

Налог, известный как "Сбор с временных посетителей", должен повлиять на гостей, останавливающихся в отелях, хостелах и арендованной недвижимости, включая жилье на Airbnb. Налог составит 5% от стоимости проживания за сутки и будет применяться для проживания до 7 дней подряд.

Местные власти объявили, что средства, полученные от нового туристического сбора, будут направлены на улучшение инфраструктуры, развитие доступного жилья, сохранение культурного наследия и поддержку искусства. В частности, 35% поступлений будет направлено именно на художественные проекты.

Туристический сбор вступит в силу 24 июля 2026 года, хотя будет применяться только к бронированиям, осуществленных после 1 мая 2025 года.

Реакция на новый налог

Недавнее решение городского совета вызвало неоднозначную реакцию среди туристических операторов. Высказывались опасения, что дополнительные расходы, связанные с новыми мерами, могут уменьшить привлекательность Эдинбурга для путешественников, особенно в свете снижения количества внутренних бронирований, связанного с кризисом стоимости жизни в Британии.



Эдинбург вводит туристический налог / Фото Unsplash

В то же время руководитель городского совета Кэмми Дэй уверяет, что налог не станет серьезным препятствием для туристов.

Несколько фунтов не остановят тех, кто готов потратить сотни на проживание в нашем городе,

– считает он.

Решение Эдинбурга поддерживает тенденцию, характерную для других европейских туристических городов, например Амстердам, где налог достигает 12,5%. Между тем Шотландское нагорье, регион, который привлекает более 6 миллионов посетителей ежегодно, рассматривает подобную налоговую инициативу. В случае принятия, эта мера может приносить до 10 миллионов фунтов стерлингов ежегодно, которые будут направлены на развитие местной инфраструктуры.

К слову, Эдинбург стал первым в Шотландии, кто ввел туристический налог, но его опыт может стать примером для других регионов страны.