Курортам Испании снова угрожает чрезвычайная засуха: стоит ли ехать в 2025-м

Популярные курортные зоны Испании борются с сильными засушливыми условиями, повторяющими те вызовы, с которыми они столкнулись в прошлом году. Регионы Коста-дель-Соль, Малага и Аликанте – одни из наиболее пострадавших.

Запасы воды в южной части Испании тревожно низкие, несмотря на начало ранних дождей в этом году. Эксперты предупреждают, что ситуация далека от решения, и, вероятно, 2025-й тоже будет засушливым, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Юг Испании продолжает страдать от засухи

Недавний отчет Ассоциации общественной санитарии и водоснабжения указывает на резкий контраст в уровнях воды по всей Испании. В то время как северные регионы испытывают улучшение, южные районы, в частности Коста-дель-Соль, до сих пор борются с "экстремальными" условиями засухи. Ассоциация призвала местные власти усилить меры по экономии воды, чтобы обеспечить водоснабжение пострадавшего региона.

Отчет подчеркивает, что 16 муниципалитетов на юге Испании сталкиваются с сильными засушливыми условиями. Сюда входят регионы во внутренней части Андалусии, а также Альмерия и Марина-Баха в Аликанте.

Также особенно уязвимыми остаются водные регионы Гвадалквивир, Сегура, Хукар, Гвадалете-Барбате и Каталония, с уровнем воды, значительно ниже своих исторических средних значений.

Хотя осенние дожди принесли некоторое облегчение таким городам, как Севилья и Антекера, улучшив местные условия, проблемы остаются в таких регионах, как Кампо-де-Гибралтар, Гвадалорсе и Ачаркия, где продолжают применяться меры борьбы с засухой.

Какова ситуация с водой в разных регионах

Текущий уровень воды в водохранилище Малаги составляет 28%, что свидетельствует о незначительном улучшении по сравнению с прошлогодним минимумом в 16%. Однако, этот показатель остается значительно ниже уровня, зафиксированного 10 лет назад, который составлял 48%.

Ситуация на юге Испании остается нестабильной. Нам нужны срочные меры по диверсификации водоснабжения,

– сказал представитель AEOPAS Карлос Вега.

В Андалусии текущие запасы воды составляют 34%, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Но этот показатель остается на 11% ниже уровня, зафиксирован 10 лет назад.

В регионе Альмерия уровень воды в водохранилищах достиг тревожного минимума – 9,38%, что является отражением критического состояния, который наблюдался в то же время в прошлом году.