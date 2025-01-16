Запаси води в південній частині Іспанії є тривожно низькими, попри початок ранніх дощів цього року. Експерти попереджають, що ситуація далека від вирішення, і, ймовірно, 2025-й теж буде посушливим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Південь Іспанії продовжує потерпати від посухи

Нещодавній звіт Асоціації громадської санітарії та водопостачання вказує на різкий контраст у рівнях води по всій Іспанії. У той час як північні регіони відчувають покращення, південні райони, зокрема Коста-дель-Соль, досі борються з "екстремальними" умовами посухи. Асоціація закликала місцеву владу посилити заходи з економії води, щоб забезпечити водопостачання постраждалого регіону.

Звіт підкреслює, що 16 муніципалітетів на півдні Іспанії стикаються з сильними посушливими умовами. Сюди входять регіони у внутрішній частині Андалусії, а також Альмерія та Марина-Баха в Аліканте.

Також особливо вразливими залишаються водні регіони Гвадалквівір, Сегура, Хукар, Гвадалете-Барбате і Каталонія, з рівнем води, значно нижчим за свої історичні середні значення.

Хоча осінні дощі принесли деяке полегшення таким містам, як Севілья та Антекера, покращивши місцеві умови, проблеми залишаються в таких регіонах, як Кампо-де-Гібралтар, Гвадалорсе та Ачаркія, де продовжують застосовуватися заходи боротьби з посухою.

Яка ситуація з водою в різних регіонах

Поточний рівень води у водосховищі Малаги становить 28%, що свідчить про незначне покращення порівняно з торішнім мінімумом у 16%. Однак, цей показник залишається значно нижчим за рівень, зафіксований 10 років тому, який становив 48%.

Ситуація на півдні Іспанії залишається нестабільною. Нам потрібні термінові заходи з диверсифікації водопостачання,

– сказав представник AEOPAS Карлос Вега.

В Андалусії поточні запаси води становлять 34%, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Але цей показник залишається на 11% нижчим за рівень, зафіксований 10 років тому.

В регіоні Альмерія рівень води у водосховищах сягнув тривожного мінімуму – 9,38%, що є відображенням критичного стану, який спостерігався в той самий час торік.