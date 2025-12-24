От дружбы до критики: свежий опрос показал, как поляки реально относятся к Украине
- 59,8% поляков согласны с президентом Каролем Навроцким об отсутствии ощущения партнерства в отношениях с Украиной.
- Опрос проводился 16 – 17 декабря среди 800 взрослых пользователей интернета, что позволяет сделать предварительные выводы об общественном мнении относительно украинцев в Польше.
Польское общество продолжает активно обсуждать отношения с Украиной. Новый опрос показал, как сейчас большинство поляков относится к украинцам и насколько они согласны с позицией своего президента относительно взаимной "благодарности" между странами.
Такие настроения поляков отражены в результатах опроса SW Research, на который ссылается In Poland, передает 24 Канал.
Смотрите также Больше самих поляков: сколько украинцев работают в Польше
Как поляки сейчас относятся к украинцам?
По данным опроса, 59,8% поляков соглашаются с президентом Каролем Навроцким об отсутствии ощущения партнерства в отношениях с Украиной.
Интересно! На днях на совместной пресс-конференции Кароль Навроцкий заявил, что Киев не всегда демонстрирует достаточную благодарность за поддержку, которую оказывала Польша от начала полномасштабной войны. В ответ Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда оставалась благодарной Польше за помощь и солидарность.
Опрос также показал социальные различия в восприятии: Мужчины чаще поддерживают позицию президента Польши, чем женщины – 65% против 57%. Самый высокий уровень согласия зафиксирован среди людей с профессионально-техническим образованием, жителей городов от 20 до 99 тысяч жителей и респондентов в возрасте 25 – 34 года.
Важно! Опрос проводился 16 – 17 декабря среди 800 взрослых пользователей интернета, что позволяет сделать предварительные выводы об общественном мнении относительно украинцев в Польше.
Как поляки сейчас относятся к украинцам / Фото In Poland
Какое отношение было раньше?
Ранее польское общество также "жаловалось" на отсутствие "благодарности" со стороны украинцев. Согласно результатам исследования международной организации More in Common, о котором сообщала газета Rzeczpospolita 10 марта, на вопрос "Выражает ли Украина Польше должную благодарность?", 62% респондентов ответили "нет".
Зато 65% респондентов поддерживали идею, чтобы Европа помогала Украине независимо от внешней помощи США.
Как прошла встреча Зеленского и Навроцкого?
- Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий впервые встретились 19 декабря во время официального визита украинского лидера в Польшу. Это была первая встреча лидеров с момента вступления Навроцкого на пост президента.
- Польские СМИ сообщили, что Кароль Навроцкий, вероятно, подарил Владимиру Зеленскому двухтомный труд "Документы Волынского преступления".