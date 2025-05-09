Празднуют ли День матери в мире
- День матери празднуют в более чем 100 странах мира, чаще всего на второе воскресенье мая, включая Украину, США, Канаду, Германию, Италию, Австралию, Японию и Бразилию.
Некоторые страны имеют собственные даты празднования, например Великобритания четвертое воскресенье Великого поста, Испания и Португалия первое воскресенье мая, Франция последнее воскресенье мая, а Таиланд 12 августа.
День матери празднуют во многих странах мира. Однако даты празднования отличаются в зависимости от традиций и истории каждой страны.
Впервые этот праздник официально установил Конгресс США 8 мая 1914 года. После Первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германском Государстве и Чехословацкой республике. Об этом пишет 24 Канал.
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В каких странах празднуют День матери
День матери празднуют в более чем 100 странах мира. Самая распространенная дата празднования – второе воскресенье мая. Кроме Украины, в этот день мам поздравляют в: США, Канаде, Германии, Италии, Австралии, Японии и Бразилии.
Еще несколько десятков стран имеют собственные даты празднования.
Когда празднуют в других странах:
- Великобритания – четвертое воскресенье Великого поста (март или апрель) – отмечают как Mothering Sunday.
- Испания, Португалия, Венгрия, Литва – первое воскресенье мая.
- Франция, Швеция, Доминиканская Республика – последнее воскресенье мая.
- Таиланд – 12 августа, в день рождения королевы.
- Индонезия – 22 декабря.
- Мексика – 10 мая.
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