"Просто, но революционно": как сложить одежду, чтобы она не мялась в чемодане

Отдыхающие поделились советом по упаковке вещей. Этот способ экономит место в чемодане и помогает избежать складок на одежде.

Этот способ идеально подходит для легких платьев, шелковой одежды и вообще для вещей, которые очень легко мнутся. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как лучше складывать одежду в чемодан?

Этим способом в тиктоке поделился бренд женской одежды Sophie Cameron Davies.

Автор видео показала, что она складывает одежду в чемодан ровно, и не скручивая его. То есть нужно класть вещь по всей длине, а если она не помещается, то складывать ее нужно минимальное количество раз.

Этот способ не только поможет избежать складок на одежде, а еще и изрядно сэкономит место в чемодане.

Это сохранит все гладким и компактным, так просто, но революционно,

– говорится в видео.

Как упаковать вещи в чемодан, чтобы одежда не мялась: смотрите видео

Видео набрало сотни тысяч просмотров и тысячи лайков. Оказалось, что многие люди пользуются таким же лайфхаком:

"Я пакую так годами, и это, честно говоря, меняет правила игры! Меньше складок = больше места".

"Я делаю это недавно! Намного лучше!".

"Я всегда так пакую – никогда не приходится гладить".

"Я тоже так делаю... это очень упрощает распаковку в отеле".

К слову, ранее мы писали о способе, как пронести в самолет дополнительную ручную кладь без одевания на себя.