Цей спосіб ідеально підходить для легких суконь, шовкового одягу та загалом для речей, які дуже легко мнуться. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Як краще складати одяг у валізу?

Цим способом у тіктоці поділився бренд жіночого одягу Sophie Cameron Davies.

Авторка відео показала, що вона складає одяг у валізу рівно, і не скручуючи його. Тобто потрібно класти річ по всій довжині, а якщо вона не поміщається, то складати її потрібно мінімальну кількість разів.

Цей спосіб не тільки допоможе уникнути складок на одязі, а ще й неабияк заощадить місце у валізі.

Це збереже все гладким і компактним, так просто, але революційно,

– мовиться у відео.

Як спакувати речі у валізу, щоб одяг не м'явся: дивіться відео

Відео набрало сотні тисяч переглядів та тисячі вподобайок. Виявилося, що багато людей користуються таким же лайфхаком:

"Я пакую так роками, і це, чесно кажучи, змінює правила гри! Менше складок = більше місця".

"Я роблю це нещодавно! Набагато краще!".

"Я завжди так пакую – ніколи не доводиться прасувати".

"Я теж так роблю... це дуже спрощує розпакування в готелі".

До слова, раніше ми писали про спосіб, як пронести в літак додаткову ручну поклажу без одягання на себе.