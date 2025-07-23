Этот способ идеально подходит для легких платьев, шелковой одежды и вообще для вещей, которые очень легко мнутся. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Как лучше складывать одежду в чемодан?
Этим способом в тиктоке поделился бренд женской одежды Sophie Cameron Davies.
Автор видео показала, что она складывает одежду в чемодан ровно, и не скручивая его. То есть нужно класть вещь по всей длине, а если она не помещается, то складывать ее нужно минимальное количество раз.
Этот способ не только поможет избежать складок на одежде, а еще и изрядно сэкономит место в чемодане.
Это сохранит все гладким и компактным, так просто, но революционно,
– говорится в видео.
Как упаковать вещи в чемодан, чтобы одежда не мялась: смотрите видео
Видео набрало сотни тысяч просмотров и тысячи лайков. Оказалось, что многие люди пользуются таким же лайфхаком:
- "Я пакую так годами, и это, честно говоря, меняет правила игры! Меньше складок = больше места".
- "Я делаю это недавно! Намного лучше!".
- "Я всегда так пакую – никогда не приходится гладить".
- "Я тоже так делаю... это очень упрощает распаковку в отеле".
К слову, ранее мы писали о способе, как пронести в самолет дополнительную ручную кладь без одевания на себя.