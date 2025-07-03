Туристу удалось тайно снять Северную Корею изнутри: видео облетели сеть

Путешественник, который был в Северной Корее, сумел тайно снять "туристический" город Расон изнутри. Там нельзя этого делать, однако он смог сделать много кадров.

Неизвестный турист публикует видео из КНДР с фейкового аккаунта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @therealestclipper.

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Кадры из КНДР завирусились в сети

Несколько видео на этом аккаунте посвящены местному аэропорту. Он функционирует, однако самолеты в КНДР летают редко. Страна закрыта для большинства туристов – там есть только авиасообщение с Россией и еще некоторыми странами. А жители КНДР не имеют права выезжать за пределы республики.

Если внимательно смотреть, то можно заметить, что на экране активны 2 рейса, однако людей слишком много.

Внимательные пользователи предположили, что большинство людей в помещении – нанятые актеры, которые никуда не летят. Таким образом правительство создает иллюзию того, что все якобы так же, как и в других странах.

Аэропорт в КНДР: смотрите видео

Также на этом аккаунте показаны улицы города Расон, которыми возят всех туристов, а также "фейковые" магазины. Их называют фейковыми из-за того, что они специально сделаны для гостей в туристических зонах – в других районах и такого выбора товаров нет.

Пограничная зона Расон в КНДР: смотрите видео

Напомним, что на днях КНДР открыла первый морской курорт – его обустроили на месте бывшего ракетного полигона.