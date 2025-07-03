Туристу удалось тайно снять Северную Корею изнутри: видео облетели сеть
- Турист снял видео изнутри Северной Кореи, пользуясь скрытой камерой, несмотря на запрет на съемку и телефоны.
- Кадры показывают аэропорт с малым количеством рейсов и "фейковые" магазины в туристических зонах, создающие иллюзию нормальной жизни.
- Видео завирусились в сети. Есть предположение, что люди в аэропорту могут быть нанятыми актерами для создания иллюзии активности.
Путешественник, который был в Северной Корее, сумел тайно снять "туристический" город Расон изнутри. Там нельзя этого делать, однако он смог сделать много кадров.
Неизвестный турист публикует видео из КНДР с фейкового аккаунта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @therealestclipper.
Смотрите также Ожидания и реальность: украинка рассказала правду о жизни в Калифорнии
Кадры из КНДР завирусились в сети
Несколько видео на этом аккаунте посвящены местному аэропорту. Он функционирует, однако самолеты в КНДР летают редко. Страна закрыта для большинства туристов – там есть только авиасообщение с Россией и еще некоторыми странами. А жители КНДР не имеют права выезжать за пределы республики.
Если внимательно смотреть, то можно заметить, что на экране активны 2 рейса, однако людей слишком много.
Внимательные пользователи предположили, что большинство людей в помещении – нанятые актеры, которые никуда не летят. Таким образом правительство создает иллюзию того, что все якобы так же, как и в других странах.
Аэропорт в КНДР: смотрите видео
Также на этом аккаунте показаны улицы города Расон, которыми возят всех туристов, а также "фейковые" магазины. Их называют фейковыми из-за того, что они специально сделаны для гостей в туристических зонах – в других районах и такого выбора товаров нет.
Пограничная зона Расон в КНДР: смотрите видео
Напомним, что на днях КНДР открыла первый морской курорт – его обустроили на месте бывшего ракетного полигона.