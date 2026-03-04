10 фраз на испанском для волшебного путешествия: можно выучить за час

Испанский – это четвертый по популярности язык во всем мире, и поэтому изучение его точно пойдет на пользу во многих путешествиях. Впрочем, если поездка запланирована уже совсем скоро, достаточно будет запомнить всего 10 фраз.

Многие люди в курортных точках Испании хорошо понимают английский, и поэтому только его может хватить для того, чтобы приятно отдохнуть за границей. Но всего несколько слов на испанском могут завоевать нечто гораздо большее: благосклонность местных и множество новых опытов, пишет Trafalgar.

Какие фразы на испанском стоит выучить?

Выучить хотя бы несколько фраз на языке страны, в которую путешествуете – это не только некий "туристический этикет", но и возможность расширить горизонты собственных знаний. Поэтому делимся несколькими наиболее полезными во время поездок фразами.

¡Hola! ¿Que tal? – Привет, как ты?

Эта фраза – это основное приветствие и в Испании, и в Испаноязычных странах, которой можно начать любой разговор. Но приготовьтесь отвечать Bien, gracias ( Прекрасно, спасибо), если так обратятся к вам.

Por favor и Gracias – пожалуйста и спасибо соответственно.

Пожалуйста и спасибо – это два столпа вежливого разговора. И даже если вы общаетесь на английском, можно добавлять эти короткие слова на испанском, чтобы попрактиковаться.

¿Habla inglés? – Говорите ли вы на английском?

Если первых двух фраз хватило, чтобы к вам заговорили на испанском, это предложение поможет перевести разговор в более понятное русло.

Yo quiero – я хочу..

Первые два слова уже гарантируют, что вы получите именно то, что хотите, даже если вы не знаете правильного слова на испанском. Достаточно лишь указать пальцем на желаемый предмет.

¿Dónde está? – Где расположен?

Без этой фразы часто не обойтись во время любого путешествия за границей. Если вам нужно найти туалет в ресторане, к этой фразе следует добавить "el baño", чтобы образовать предложение ¿Dónde está el baño? – Где расположена уборная?

Estoy perdido – Я потерялся

Иногда магия путешествия заключается еще и в том, чтобы немного потеряться в незнакомом месте. Впрочем, эта фраза точно поможет отыскать дорогу к отелю или нужной исторической достопримечательности.

Tengo alergia... – У меня аллергия..

Если какая-то фраза и может спасти жизнь, то это точно эта. Кроме того, лучше отдельно запомнить или записать на испанском, на что именно вы имеете аллергию.

¿Cuánto cuesta? – Сколько стоит?

На рынке, в винтажном магазине или бутике это один из важнейших вопросов.

¿Puede ayudarme? – Можете ли вы мне помочь?

No entiendo – Я не понимаю.

Когда лучше всего ехать в Испанию?

Испания – это невероятно красивая страна, и любое время года там имеет свои прелести. Впрочем, идеальное время для поездки очень сильно зависит от того, что вы хотите делать в стране.

Весна – это невероятное время для того, чтобы отправиться в поход, наблюдать за птицами или даже понежиться на солнце на Балеарских или Канарских островах, пишет Natiolal Geographic.

Лето – идеальное время, чтобы поехать прочь от жары в леса Галисии, или наслаждаться местным сидром в Астурии. Кроме того, нельзя пропустить эпический фестиваль La Tomatina в Буньоле.

– идеальное время, чтобы поехать прочь от жары в леса Галисии, или наслаждаться местным сидром в Астурии. Кроме того, нельзя пропустить эпический фестиваль La Tomatina в Буньоле. Осень – наиболее магическое время для поездки в Мадрид. Кроме того, можно отправиться на поиски местных грибов, или пройтись сырным маршрутом Эстремадуры.

Что еще следует знать туристам перед поездкой в Испанию?