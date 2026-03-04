10 фраз на испанском для волшебного путешествия: можно выучить за час
- Статья предлагает 10 полезных фраз на испанском для туристов, которые можно выучить быстро перед поездкой.
- Рекомендации о лучшем времени для путешествий в Испанию зависят от желаемых активностей, таких как походы, пляжный отдых или участие в фестивалях.
Испанский – это четвертый по популярности язык во всем мире, и поэтому изучение его точно пойдет на пользу во многих путешествиях. Впрочем, если поездка запланирована уже совсем скоро, достаточно будет запомнить всего 10 фраз.
Многие люди в курортных точках Испании хорошо понимают английский, и поэтому только его может хватить для того, чтобы приятно отдохнуть за границей. Но всего несколько слов на испанском могут завоевать нечто гораздо большее: благосклонность местных и множество новых опытов, пишет Trafalgar.
Какие фразы на испанском стоит выучить?
Выучить хотя бы несколько фраз на языке страны, в которую путешествуете – это не только некий "туристический этикет", но и возможность расширить горизонты собственных знаний. Поэтому делимся несколькими наиболее полезными во время поездок фразами.
- ¡Hola! ¿Que tal? – Привет, как ты?
Эта фраза – это основное приветствие и в Испании, и в Испаноязычных странах, которой можно начать любой разговор. Но приготовьтесь отвечать Bien, gracias ( Прекрасно, спасибо), если так обратятся к вам.
- Por favor и Gracias – пожалуйста и спасибо соответственно.
Пожалуйста и спасибо – это два столпа вежливого разговора. И даже если вы общаетесь на английском, можно добавлять эти короткие слова на испанском, чтобы попрактиковаться.
- ¿Habla inglés? – Говорите ли вы на английском?
Если первых двух фраз хватило, чтобы к вам заговорили на испанском, это предложение поможет перевести разговор в более понятное русло.
- Yo quiero – я хочу..
Первые два слова уже гарантируют, что вы получите именно то, что хотите, даже если вы не знаете правильного слова на испанском. Достаточно лишь указать пальцем на желаемый предмет.
- ¿Dónde está? – Где расположен?
Без этой фразы часто не обойтись во время любого путешествия за границей. Если вам нужно найти туалет в ресторане, к этой фразе следует добавить "el baño", чтобы образовать предложение ¿Dónde está el baño? – Где расположена уборная?
- Estoy perdido – Я потерялся
Иногда магия путешествия заключается еще и в том, чтобы немного потеряться в незнакомом месте. Впрочем, эта фраза точно поможет отыскать дорогу к отелю или нужной исторической достопримечательности.
- Tengo alergia... – У меня аллергия..
Если какая-то фраза и может спасти жизнь, то это точно эта. Кроме того, лучше отдельно запомнить или записать на испанском, на что именно вы имеете аллергию.
- ¿Cuánto cuesta? – Сколько стоит?
На рынке, в винтажном магазине или бутике это один из важнейших вопросов.
- ¿Puede ayudarme? – Можете ли вы мне помочь?
- No entiendo – Я не понимаю.
Когда лучше всего ехать в Испанию?
Испания – это невероятно красивая страна, и любое время года там имеет свои прелести. Впрочем, идеальное время для поездки очень сильно зависит от того, что вы хотите делать в стране.
- Весна – это невероятное время для того, чтобы отправиться в поход, наблюдать за птицами или даже понежиться на солнце на Балеарских или Канарских островах, пишет Natiolal Geographic.
- Лето – идеальное время, чтобы поехать прочь от жары в леса Галисии, или наслаждаться местным сидром в Астурии. Кроме того, нельзя пропустить эпический фестиваль La Tomatina в Буньоле.
- Осень – наиболее магическое время для поездки в Мадрид. Кроме того, можно отправиться на поиски местных грибов, или пройтись сырным маршрутом Эстремадуры.
Что еще следует знать туристам перед поездкой в Испанию?
Если вы вдруг потеряете паспорт во время путешествия, не стоит паниковать. Следует действовать в соответствии с простыми шагами, о которых мы рассказывали ранее.
Кроме того, в Испанию часто ездят через Польшу. А для того, чтобы пересечь границу этой страны, следует иметь при себе определенную сумму денег.