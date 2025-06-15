В жизни не догадаетесь: какой худший напиток подают пассажирам в самолете

Многие авиакомпании предлагают широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков на борту самолета. Эта услуга является приятным бонусом, который улучшает впечатление от полета для пассажиров.

Но стюардесса рассказала, что, по ее мнению, является худшим напитком для пассажиров во время рейсов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dailymail.

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Какой напиток худший на борту самолета

Стюардесса подчеркнула проблемы, связанные с подачей газированных напитков во время полетов – их разливание в воздухе может быть довольно хлопотным делом.

Безалкогольные напитки пенятся гораздо сильнее, когда их наливают из банки из-за давления в салоне. Это означает, что придется ждать, пока не осядут пузырьки, прежде чем я смогу продолжить наливать, – говорит она.

По ее мнению, повышенный спрос на напитки на загруженных рейсах может привести к замедлению обслуживания пассажиров.

Почему не стоит брать газированные напитки в самолете

Пассажиры могут испытывать повышенную жажду из-за сухой среды в салоне самолета, которая характеризуется низким уровнем влажности. А газированные напитки могут не обеспечить достаточной гидратации, а наоборот – усилить чувство жажды.

Кроме того, низкое давление в салоне самолета может привести к тому, что газы, которые содержатся в газированных напитках, расширяются в желудке, что потенциально повлечет дискомфорт и вздутие живота.

Бортпроводница рекомендует путешественникам отдавать предпочтение воде как наилучшему варианту для поддержания водного баланса во время полета.

Мало кто знает: почему у стюардесс всегда ярко-красная помада.