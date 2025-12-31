Укр Рус
31 декабря, 18:18
Пока мы готовим оливье: в каких странах Новый год уже наступил

Алена Гогунская
  • Новый год уже отметили страны с часовыми поясами UTC+8 и далее на восток, включая Новую Зеландию, Австралию, Самоа, Тонга, Кирибати, Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзию, Филиппины, Индонезию.
  • Остров Киритимати в Кирибати стал первым местом в мире, которое встретило Новый год, наступивший 31 декабря в 12 часов дня по киевскому времени.

Пока в Украине идет подготовка к празднованию Нового года, в ряде стран мира 2026-й уже официально наступил. Первыми традиционно встречают Новый год государства и территории, расположенные в восточных часовых поясах.

Где в мире уже встретили Новый год – расскажет 24 Канал со ссылкой на AP.

Кто уже встретил Новый год?

По состоянию на 18:00 по киевскому времени Новый год уже отметили страны с часовыми поясами UTC+8 и далее на восток:

Океания

  • Новая Зеландия – одна из первых стран мира, где пробили новогодние куранты.
  • Австралия (Сидней, Мельбурн, Канберра).

Островные государства

Тихого океана:

  • Самоа,
  • Тонга,
  • Кирибати

Азия:

  • Япония,
  • Южная Корея,
  • Китай,
  • Тайвань,
  • Гонконг,
  • Сингапур,
  • Малайзия,
  • Филиппины,
  • Индонезия (часть страны).

Интересно! Как пишет The Guardian, остров Киритимати в отдаленной тихоокеанской стране Кирибати стал первым местом в мире, которое встретило Новый год. На Кирибати Новый 2026 год наступил 31 декабря в 12 часов дня по киевскому времени.

Кто будет праздновать чуть позже?

Европа, в частности Украина, еще ждет наступления Нового года. Традиционно празднование Нового года "движется" с запада на восток, охватывая планету в течение 26 часов. Уже через несколько часов эстафету подхватят страны Ближнего Востока, Европы, Африки, а завершат празднование США и страны Латинской Америки.


В какой стране можно встретить Новый год аж 12 раз?

Ранее мы писали, что Франция имеет уникальную возможность встречать Новый год сразу 12 раз, и это связано с ее заморскими и отдаленными территориями, разбросанными по всей планете. Благодаря такому географическому расположению Французская Республика охватывает наибольшее количество часовых поясов среди всех стран мира.

Кроме материковой Франции в Европе, празднование Нового года происходит в разное время на ее заморских территориях в Карибском бассейне, Индийском и Тихом океанах. Среди них – Гваделупа и Мартиника в Карибском море, где Новый год наступает значительно позже, чем в Париже. Реюньон, расположен в Индийском океане, наоборот, встречает праздник раньше материковой части страны.