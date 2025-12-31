Пока мы готовим оливье: в каких странах Новый год уже наступил
- Новый год уже отметили страны с часовыми поясами UTC+8 и далее на восток, включая Новую Зеландию, Австралию, Самоа, Тонга, Кирибати, Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзию, Филиппины, Индонезию.
- Остров Киритимати в Кирибати стал первым местом в мире, которое встретило Новый год, наступивший 31 декабря в 12 часов дня по киевскому времени.
Пока в Украине идет подготовка к празднованию Нового года, в ряде стран мира 2026-й уже официально наступил. Первыми традиционно встречают Новый год государства и территории, расположенные в восточных часовых поясах.
Где в мире уже встретили Новый год – расскажет 24 Канал со ссылкой на AP.
Кто уже встретил Новый год?
По состоянию на 18:00 по киевскому времени Новый год уже отметили страны с часовыми поясами UTC+8 и далее на восток:
Океания
- Новая Зеландия – одна из первых стран мира, где пробили новогодние куранты.
- Австралия (Сидней, Мельбурн, Канберра).
Островные государства
Тихого океана:
- Самоа,
- Тонга,
- Кирибати
Азия:
- Япония,
- Южная Корея,
- Китай,
- Тайвань,
- Гонконг,
- Сингапур,
- Малайзия,
- Филиппины,
- Индонезия (часть страны).
Интересно! Как пишет The Guardian, остров Киритимати в отдаленной тихоокеанской стране Кирибати стал первым местом в мире, которое встретило Новый год. На Кирибати Новый 2026 год наступил 31 декабря в 12 часов дня по киевскому времени.
Кто будет праздновать чуть позже?
Европа, в частности Украина, еще ждет наступления Нового года. Традиционно празднование Нового года "движется" с запада на восток, охватывая планету в течение 26 часов. Уже через несколько часов эстафету подхватят страны Ближнего Востока, Европы, Африки, а завершат празднование США и страны Латинской Америки.
Какие страны мира первыми встретили Новый год / Фото Unsplash