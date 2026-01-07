Не говорите "Настя" англичанам: украинские имена, которые шокируют в мире

Большинство имен, распространенных в Украине, имеют иностранные корни. В полной форме такие имена обычно хорошо знакомы европейцам и не вызывают удивления. Однако настоящие языковые курьезы начинаются тогда, когда в ход идут сокращения и уменьшительно-ласкательные варианты.

Как привычные имена превращаются в курьезы в других странах – расскажет 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Какие имена звучат иначе в других странах?

Лингвисты отмечают: именно бытовые формы имен в разных языках могут приобретать совершенно неожиданные, а иногда и комические или оскорбительные значения. Вот несколько примеров, которые способны удивить даже опытных путешественников.

Валентина

Привычное для украинцев сокращение "Валя" может стать настоящим испытанием в Испании. Там похожее по звучанию слово постоянно используется в разговорной речи и означает "хорошо", "хорошо" – аналог английского "Ок". Как следствие – имя воспринимается не как обращение, а как бытовое восклицание.

Людмила

Имя с красивым значением "милая людям" в Сербии или Хорватии лучше не сокращать до "Люда". В местных языках это слово означает "дура" или "сумасшедшая", поэтому вместо комплимента можно получить неоднозначную реакцию.

Илья

Во Франции имя Илья может вызвать путаницу даже без сокращений. На французском "Илья" звучит почти так же и означает "есть" или "существует". Поэтому во время знакомства придется объяснять, что это имя, а не грамматическая конструкция.

Полина

В Италии имя Полина способно вызвать удивление. В зависимости от произношения, оно может ассоциироваться со словами, означающими "шарик" или даже "куриный помет". В любом случае реакция будет по меньшей мере неожиданной.

Галина

Для испанцев и итальянцев имя Галина звучит забавно, ведь в их языках оно буквально переводится как "курица". Именно поэтому бренд Gallina Blanca ("белая курица") давно вызывает улыбку у тех, кто знает это украинское имя.

Анастасия

Полная форма Анастасия в англоязычной среде часто ассоциируется со словом anesthesia – "анестезия". А вот сокращение "Настя" еще опаснее: оно слишком близко к слову nasty, что означает "отвратительный" или "неприятный".

Екатерина

Сокращенное "Катя" может удивить жителей Кореи – там подобное по звучанию слово означает "подделка". В то же время полная форма имени воспринимается как мелодичная и привлекательная.



Почему лучше не называть имя "Таня" в Польше?

Как пишет Journals.pan.pl, имя "Таня" в Польше может вызвать недоразумение из-за сходства со словом "tania", что означает "дешевая". Чтобы избежать двусмысленности, рекомендуется использовать полную форму имени Tetiana или польский вариант Tatiana, или объяснять, что Tania – это имя.

