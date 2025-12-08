Не рискуйте посылкой: что запрещено пересылать за границу через "Новую Почту"

В современном мире международные отправления одна из самых удобных возможностей отправлять посылки родным, друзьям или клиентам за границу. Однако далеко не все вещи можно передать "Новой Почтой".

Существует ряд товаров, которые запрещено упаковывать для отправки за пределы Украины. 24 Канал со ссылкой на "Новую почту" поделится актуальной подборкой вещей, которые категорически не примут к международной пересылке.

Что запрещено отправлять за границу через "Новую Почту"?

Любые продукты питания – как необработанные, так и готовые/переработанные.

Медикаменты, витамины, диетические добавки.

Деньги, банковские металлы, драгоценные камни, ювелирные украшения, ценные бумаги.

Антиквариат, предметы искусства, культурные ценности (без соответствующих сертификатов) – старинные вещи, картины, исторические артефакты и т.д.

Живые животные и растения, в частности саженцы.

Подакцизные товары: алкоголь и табак.

Оружие – огнестрельное, холодное, боевые или спортивные, патроны, боеприпасы, а также военные или двойного назначения товары.

Наркотические, психотропные вещества, ядовитые или запрещенные химикаты.

Пиротехнические изделия, взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества (аэрозоли, газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости) и другие опасные соединения.

Емкости с жидкостями или неизвестным содержимым, непрозрачные контейнеры, химикаты, которые требуют специальных условий хранения.

Вещи, которые могут представлять опасность для работников или других отправлений – коррозионные, токсичные, радиоактивные, инфекционные или биологические материалы.



Что запрещено передавать по почте / Фото Ua.pl

Почему действуют такие ограничения?

Как пишет Государственная таможенная служба Украины, часть запретов связана с таможенными и международными правилами перевозок – некоторые товары требуют специальных разрешений или сертификатов.

Другая часть – это вопросы безопасности: вещи, которые могут быть опасными во время транспортировки (взрывчатка, токсичные вещества, оружие), или которые создают риск для получателей / работников почты.

