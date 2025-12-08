Не ризикуйте посилкою: що заборонено пересилати за кордон через "Нову Пошту”

У сучасному світі міжнародні відправлення – одна з найзручніших можливостей надсилати посилки рідним, друзям або клієнтам за кордон. Однак далеко не всі речі можна передати "Новою Поштою".

Існує низка товарів, які заборонено упаковувати для відправлення за межі України. 24 Канал з посиланням на "Нову пошту" поділиться актуальною добіркою речей, які категорично не приймуть до міжнародної пересилки.

Що заборонено відправляти за кордон через "Нову Пошту"?

Будь-які продукти харчування – як необроблені, так і готові/перероблені.

Медикаменти, вітаміни, дієтичні добавки.

Гроші, банківські метали, дорогоцінні камені, ювелірні прикраси, цінні папери.

Антикваріат, предмети мистецтва, культурні цінності (без відповідних сертифікатів) – старовинні речі, картини, історичні артефакти тощо.

Живі тварини та рослини, зокрема саджанці.

Підакцизні товари: алкоголь та тютюн.

Зброя – вогнепальна, холодна, бойові чи спортивні, патрони, боєприпаси, а також військові або подвійного призначення товари.

Наркотичні, психотропні речовини, отруйні чи заборонені хімікати.

Піротехнічні вироби, вибухові або легкозаймисті речовини (аерозолі, газові балони, легкозаймисті рідини) та інші небезпечні сполуки.

Місткості з рідинами чи невідомим вмістом, непрозорі контейнери, хімікати, які потребують спеціальних умов зберігання.

Речі, які можуть становити небезпеку для працівників або інших відправлень – корозійні, токсичні, радіоактивні, інфекційні чи біологічні матеріали.



Що заборонено передавати поштою

Чому діють такі обмеження?

Як пише Державна митна служба України, частина заборон пов'язана з митними та міжнародними правилами перевезень – деякі товари потребують спеціальних дозволів або сертифікатів.

Інша частина – це питання безпеки: речі, які можуть бути небезпечними під час транспортування (вибухівка, токсичні речовини, зброя), або які створюють ризик для одержувачів / працівників пошти.

