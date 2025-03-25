Не скупитесь на бутилированную: в этих 10 популярных странах лучше не пить воду из-под крана

Иностранцы, путешествующие по разным странам мира, часто обеспокоены качеством водопроводной воды, которая может быть опасной для здоровья. Людям следует оставаться бдительными и быть информированными о безопасности воды в странах, которые они посещают.

И, да, эти заявления действительно не безосновательны. В частности, есть по меньшей мере 10 популярных туристических направлений, где пить воду из-под крана опасно, пишет 24 Канал со ссылкой на Travel Off Path.

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Где не стоит пить воду из-под крана

Мексика

Пока путешественники наслаждаются богатой культурой руин майя и смакуют блюда местной кухни, в частности вкусные тако, представители здравоохранения напоминают о потенциальной опасности местной воды. Несмотря на удобства роскошных курортов, эксперты советуют посетителям воздержаться от потребления водопроводной воды.

Важно отметить, что многие рестораны и отели могут подавать водопроводную воду вместо бутилированной. С такой же осторожностью следует относиться и ко льду, подаваемому в напитках.

Доминиканская Республика

Египет

Государственный департамент США совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустил рекомендацию, в которой советует путешественникам употреблять только бутилированную воду, чтобы предотвратить потенциальные серьезные желудочно-кишечные заболевания.

Индия

Индия известна своими яркими цветами, звуками и вкусами, но эксперты в области здравоохранения предупреждают, что местные источники воды, как и уличная еда, могут представлять серьезный риск инфицирования.

Бактериальное загрязнение остается распространенной проблемой по всей стране. Путешественникам и местным жителям советуют отдавать предпочтение кипяченой или бутилированной воде.



В Индии путешественникам не советуют пить воду из-под крана / Фото Unsplash

Колумбия (сельские районы)

Сальвадор

Филиппины

Таиланд

Таиланд заслужил репутацию бюджетного рая для путешественников, которые ищут приключений и отдыха. Однако рекомендуется быть осторожными, когда дело доходит до употребления местной воды. Лучше пить из бутылок.

Индонезия

Индонезия, известна своей сетью островов, является популярным направлением для путешественников. Однако посетителей предостерегают относительно качества местной воды. Госдепартамент США выпустил предупреждение, в котором не рекомендует пить водопроводную воду во время пребывания в стране.

Эквадор

Эксперты рекомендуют путешественникам отдавать предпочтение бутилированной воде даже в отелях и ресторанах. Также стоит с осторожностью относиться ко льду.

Бывают разные ситуации в путешествиях, и иногда возвращаться в определенные города не хочется – 2 таких назвала путешественница.