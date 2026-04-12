Эта страна наименее посещаемая в Европе: туристы считают ее очень "скучной"

Практически каждая страна в Европе притягивает тысячи, а часто и миллионы туристов ежегодно. Но несмотря на то, что пляжи и улицы Испании, Франции, Греции или Италии заполнены, одна страна привлекает в сотни раз меньше путешественников.

И небольшое количество туристов, посещающих одну небольшую страну Европы, часто называют ее "не стоящей путешествия", пишет Express.

Какую страну посещает меньше всего туристов?

Миллионы людей каждое лето и каждую весну отправляются в путешествия, и есть одна страна, которую почти все обходят по довольно простой причине – ее просто считают "скучной". в 2024 году там зарегистрировали всего 228 579 ночевок в туристических апартаментах, а это невероятно маленькое количество по сравнению с популярными курортами Европы.

Говорится о Лихтенштейне, что не имеет выхода к морю – и поэтому вряд ли считается классическим местом для отдыха. Здесь нет больших туристических достопримечательностей или пляжей, и многие люди даже не замечают на карте крошечную страну между Австрией и Швейцарией.

Впрочем, эта страна, что является одной из самых маленьких в мире, все же может похвастаться невероятными альпийскими пейзажами, замками и невероятным выбором музеев. Впрочем, даже те немногочисленные туристы, что все же отходят от привычных маршрутов, чтобы побывать в Лихтенштейне, часто остаются недовольными поездкой и называют страну скучной.

Одна польская блогерша назвала Лихтенштейн "самой скучной страной, в которой я когда-либо была", а также заметила, что не обвиняет людей, которые обходят ее, ведь она "не смогла найти ничего чрезвычайного, что могло бы мне понравиться в этом месте".

В 2022 году Лихтенштейн вообще посетило около 85 000 туристов, пишет Euronews.

Что еще следует знать туристам?