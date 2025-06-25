"Даже через 20 лет там ты не будешь своим": украинка сравнила жизнь в Европе и Канаде
- Украинка, проживающая в Канаде, отметила, что там к иностранцам относятся лучше, чем в Европе, где иностранцы остаются "гостями" даже после получения гражданства.
- В Канаде она чувствует себя как дома, поскольку эмигрантов воспринимают как своих.
- Она заметила, что в Канаде легче интегрироваться в общество, открывать банковские счета и совершать покупки, по сравнению с Европой, где подобные действия могут быть сложнее.
Украинка, которая уже 3 года проживает в Канаде, сравнила, где лучше жить иностранцу. Также она объяснила свой выбор.
Украинка убеждена, что в Европе нет страны, в которой ты чувствовал бы себя так же как в Канаде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @eight.july.
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Европа или Канада: куда лучше переехать
Украинка призналась, что Европа кажется Украине "ближе и красивее", но в Канаде ей значительно лучше.
Она рассказала, что некоторое время после Украины ей пришлось пожить в европейской стране. По ее словам, там к ней и ее близким относились, "как к чужим".
И, когда наступила необходимость оплатить визу в Канаду в визовом центре, то оказалось, что это можно сделать только карточкой страны проживания. Там она столкнулась с бюрократическим трудностями этого процесса.
А вот сразу после того, как она приехала в Канаду, то смогла и открыть карту в банке, и приобрести автомобиль.
Путешествия в Европе более доступны, на каждом углу красота и вкусная еда, и близость к Украине, потому что где бы ты ни был, не забудешь ее. Но в большинстве стран Европы иностранец остается иностранцем, даже если он сделал все правильно, выучил идеально язык, получил гражданство, влился в культуру, общество. Даже через 20 лет жизни в европейской стране тебя будут принимать, уважать и даже дружить, но ты не будешь "своим",
– сказала она.
Она убеждена, что даже после получения гражданства европейской страны, к иностранцам относятся как к "гостям" с документами.
В Канаде иначе, потому что это страна эмигрантов, здесь нет своих. Ты уже свой, потому что ты здесь живешь,
– сказала она.
Украинка о жизни в Канаде: смотрите видео
Украинка отметила, что именно в Канаде она чувствует себя, как дома, потому что ни разу не чувствовала к себе пренебрежительного отношения. Там "ты такой, как и все, и можешь позволить себе то, что и все".
Конечно, каждая страна имеет свои недостатки. Недавно другая украинка рассказала о минусах Канады, из-за которых она не хочет оставаться там навсегда.