Самый высокий мост в мире откроют в Китае уже этим летом: от этих кадров кровь застывает в жилах

В июне 2025 года в Китае планируется открытие самого высокого в мире моста через Гранд каньон Хуацзян. Строительство близится к завершению.

Мост расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Он будет иметь высоту 2051 фут над уровнем реки, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN Travel.

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В Китае откроют самый высокий мост в мире

Китай делает значительные шаги для улучшения своей инфраструктуры по всей стране, уделяя особое внимание слаборазвитым горным районам, таким как Гуйчжоу. Расположенный примерно в 800 милях к западу от Шэньчжэня, Гуйчжоу характеризуется сложным рельефом.

Заметным проектом в этом регионе является строительство моста через Большой каньон Хуацзян, который часто называют "земной трещиной".



Мост Гранд Каньон Хуацзян / Фото Tang Zhe / China News Service / AP

Будущий мост не только побьет рекорды, но и значительно улучшит транспортное сообщение в этом регионе. Ожидается, что после введения его в эксплуатацию время путешествия через Большой каньон Хуацзян сократится с 2 часов до 1 минуты, что облегчит передвижение как легковых, так и грузовых автомобилей.

В настоящее время общий прогресс моста достиг 95%, и планируется, что он будет открыт для движения во второй половине 2025 года,

– сказал Чжан Шенлинь, главный инженер Guizhou Highway Group.

Новое инженерное чудо возвышается на высоте 2 050 футов над рекой Бейпан. Этот мост длиной 0,9 мили в 9 раз выше знаменитого моста Золотые Ворота в Сан-Франциско.



Вид с высоты птичьего полета на мост Хуацзян Гранд Каньон / Фото Tang Zhe / China News Service / AP

Мост – это подвесная стальная конструкция общей длиной 9 482 фута. Официальные работы над проектом начались 18 января 2022 года, а завершить их планируется до 30 июня 2025 года.

Мост Бейпаньцзян пока удерживает титул самого высокого моста в мире, расположен тоже в провинции Гуйчжоу. Это сооружение, возвышающееся на 565 метров над рекой Бейпан, служит жизненно важным сообщением между провинциями Гуйчжоу и Юньнань.

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