День отца в Польше в 2025-м: когда поздравлять пап и интересные идеи

День отца – праздник, посвященный чествованию отцов и их вклада в семью и общество. Дата отмечается в большинстве стран в третье воскресенье июня, в том числе и в Польше.

В этом году День отца приходится на 23 июня. Откуда взялся этот праздник и как его отмечают, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Отпуск с детьми: 5 лучших направлений для семейного отдыха: 5 лучших направлений для семейного отдыха

История Дня отца

День отца берет свое начало в Соединенных Штатах. Вдохновительницей праздника стала американка Сонора Смарт Додд, которая основала День отца в 1910 году, чтобы почтить своего отца-одиночку, который воспитывал 6 детей. Сначала празднование не приобрело большой популярности в Польше, но с годами оно стало важным событием для семей по всей стране.

Дата 23 июня была выбрана целенаправленно, поскольку она тесно связана с летним солнцестоянием и древним празднованием Купала.

А с каждым годом праздник приобретает еще большее значение, отражая изменение общественных норм, поскольку все больше пап берут декретные отпуска и активнее участвуют в воспитании детей.



День отца в Польше 23 июня / Фото Unsplash

Как отмечается День отца

Во всем мире День отца отмечают по-разному, и каждая страна демонстрирует свои традиции. Но к основным обычаям, связанных с этим особым днем, относятся:

подарки – дети чествуют своих пап, даря им разнообразные подарки. Эти знаки благодарности часто включают открытки, семейные сувениры и предметы, связанные с хобби;

– дети чествуют своих пап, даря им разнообразные подарки. Эти знаки благодарности часто включают открытки, семейные сувениры и предметы, связанные с хобби; совместное проведение времени – в этот день семьи собираются, чтобы укрепить свои связи, организуя пикники, походы и совместные ужины;

– в этот день семьи собираются, чтобы укрепить свои связи, организуя пикники, походы и совместные ужины; выражение благодарности – это может быть как устная благодарность, так и поздравительные письма и продуманные жесты.

День папы в Польше – это о семейном тепле. Поэтому, не медлите и организуйте, например, прогулку вдоль Вислы в Варшаве, или пикник парка в Planty в Кракове.