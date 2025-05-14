Депортация из США: основные причины "изгнания" из страны

Каждое государство устанавливает собственные правила и условия, которые иностранцам необходимо соблюдать. При этом, если человек их нарушает, страна имеет право его депортировать.

В Соединенных Штатах значительное количество украинцев не ознакомлено с действующим иммиграционным законодательством, что приводит к досадным случаям "изгнания". 24 Канал рассматривает ключевые причины, приводящие к депортации иностранных граждан из США.

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Прежде всего стоит помнить, что есть два основных основания для депортации, которые существуют в каждой стране:

нарушение миграционного законодательства;

совершение преступлений на территории страны.

Когда предусмотрена депортация из США

Рассмотрим подробнее случаи, которые могут привести к депортации иностранцев из США:

Домашнее насилие, преследование, преступления против детей, нарушение судебных приказов, ориентированных на защиту других граждан. Мошенничество во время миграции, незаконное использование виз, разрешений и других документов на въезд. Нарушение неиммиграционного статуса.

Контрабанда (учитывая соучастие путем поддержки, принуждения, помощи или любого другого содействия).

Фиктивный брак.

Мошенничество с документами.

Неправомерное представление гражданином США.

Шпионаж, саботаж и любая передача информации, важной для национальной безопасности.

Участие во всех формах геноцида.

Незаконное участие в выборах.

Дополнительные основания для депортации

Наркотическая зависимость или злоупотребление другими веществами, подлежащих контролю.

Неспособность зарегистрировать смену адреса (если нет доказательств, что нарушение произошло непреднамеренно).

Деятельность, которая потенциально несет угрозу или оказывает негативное влияние на международную политику США.

Расходы средств из государственного бюджета, которые не могут быть обоснованы.

Следует добавить, что в феврале 2025 года США приостановило прием миграционных заявлений от украинцев.