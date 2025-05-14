Депортация из США: основные причины "изгнания" из страны
- Основными причинами депортации из США являются нарушение миграционного законодательства и совершение преступлений.
- Существуют и дополнительные причины для "изгнания" из страны.
Каждое государство устанавливает собственные правила и условия, которые иностранцам необходимо соблюдать. При этом, если человек их нарушает, страна имеет право его депортировать.
В Соединенных Штатах значительное количество украинцев не ознакомлено с действующим иммиграционным законодательством, что приводит к досадным случаям "изгнания". 24 Канал рассматривает ключевые причины, приводящие к депортации иностранных граждан из США.
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Прежде всего стоит помнить, что есть два основных основания для депортации, которые существуют в каждой стране:
- нарушение миграционного законодательства;
- совершение преступлений на территории страны.
Когда предусмотрена депортация из США
Рассмотрим подробнее случаи, которые могут привести к депортации иностранцев из США:
Домашнее насилие, преследование, преступления против детей, нарушение судебных приказов, ориентированных на защиту других граждан.
Мошенничество во время миграции, незаконное использование виз, разрешений и других документов на въезд.
- Нарушение неиммиграционного статуса.
- Контрабанда (учитывая соучастие путем поддержки, принуждения, помощи или любого другого содействия).
- Фиктивный брак.
- Мошенничество с документами.
- Неправомерное представление гражданином США.
- Шпионаж, саботаж и любая передача информации, важной для национальной безопасности.
- Участие во всех формах геноцида.
- Незаконное участие в выборах.
Дополнительные основания для депортации
- Наркотическая зависимость или злоупотребление другими веществами, подлежащих контролю.
- Неспособность зарегистрировать смену адреса (если нет доказательств, что нарушение произошло непреднамеренно).
- Деятельность, которая потенциально несет угрозу или оказывает негативное влияние на международную политику США.
- Расходы средств из государственного бюджета, которые не могут быть обоснованы.
Следует добавить, что в феврале 2025 года США приостановило прием миграционных заявлений от украинцев.