Этих работников в Польше запрещено увольнять: уменьшать зарплату тоже противозаконно

Одна группа работников в Польше практически полностью защищена от увольнения и уменьшения зарплаты – впрочем, есть и несколько случаев. Говорится о людях, которые достигли определенного возраста.

В Польше существует предпенсионная защита, и она распространяется на всех работников, которым осталось всего 4 года до достижения пенсии, пишет InPoland. Этих работников нельзя ни увольнять, ни уменьшать их зарплаты – но есть исключения.

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Как работает предпенсионная защита в Польше?

Защита людей перед пенсией распространяется только на людей, работающих по трудовому договору – и в течение всей защиты работодатель не имеет права расторгнуть этот договор, если период работы предусматривает возможность получения пенсионных выплат. Ранее эта защита работала только с людьми, что устраивались на основе бессрочного трудового договора, но это изменилось 2025 года.

Для женщин предпенсионная защита начинает работать с 56 лет, а для мужчин – с 61 года. В это время люди не только становятся защищенными от увольнения, но и могут не волноваться о своей зарплате: она точно не станет меньше.

При этом сейчас уже не имеет значения, был ли трудовой договор заключен на определенный или неопределенный срок. Впрочем, важно заметить, что предпенсионной защитой можно воспользоваться только раз в жизни. На практике не означает, что если человек получил право на пенсию в более молодом возрасте, он уже использовал свою предпенсионную защиту.

Также эта защита не распространяется на людей, работающих по гражданско-правовым договорам. Важно и то, что трудовой и страховой стаж в защите не учитываются – важен только возраст человека.

Действительно ли работника не могут уволить?

Даже если человек подпадает под предпенсионную защиту, вероятность увольнения все еще существует – в случае, если работник теряет квалификацию, нужную для выполнения работы. Или же если есть медицинская справка, доказывающая потерю способности выполнять текущую работу.

Также может измениться и оплата труда – но только если решение работодателя касается всех работников, а не только кого-то конкретного.