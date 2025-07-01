В Великобритании спишут королевский поезд, который ездил с 19 века: причина неожиданная

Король Чарльз III выведет из эксплуатации поезд, который ездил со времен королевы Виктории. Сейчас королевская семья ищет место для длительного хранения его исторических частей.

Казначей короля Джеймс Чалмерс сообщил, что монарх согласился окончательно вывести поезд из эксплуатации в 2027 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Почему королевский поезд снимают с эксплуатации

Королева Виктория, пращурка Чарльза в шестом поколении, заказала первые королевские вагоны еще в 1869 году. Сейчас в составе 9 вагонов, последний из которых добавили в 1986 году.

Однако теперь его обслуживание и хранение стали очень дорогими. Например, в прошлом году он совершил только две поездки, которые стоили почти 80 тысяч фунтов стерлингов (это более 4 с половиной миллионов гривен).

Это при том, что королевская семья уже давно имеет альтернативу в виде вертолетов, которые более экономичны.

Британскую монархию регулярно критикуют за нецелевую растрату государственных средств, поэтому король решился уменьшить расходы.

Королевский поезд, конечно, был частью национальной жизни в течение многих десятилетий, его любили и заботились все причастные. Но, двигаясь вперед, мы не должны быть связаны прошлым. Так же как большинство аспектов работы королевской семьи были модернизированы и адаптированы к современным реалиям, так же пришло время попрощаться с самыми дорогими традициями, чтобы быть дисциплинированными и прогрессивными в распределении финансов,

– сказал казначей короля.

Несмотря на это, ожидается, что финансирование монаршей семьи из государственного бюджета все равно возрастет в ближайшие 2 года минимум на 46 миллионов фунтов стерлингов (63 миллиона долларов).