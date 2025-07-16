Назвали 3 самые дешевые страны для переезда в мире: 2 из них в Европе

Сразу 2 страны Евросоюза попали в перечень самых дешевых стран для экспатов. А вот на первом месте оказалась страна, размещенная в Северной Америке.

Также журналисты назвали самые дорогие страны для переезда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Economic Times.

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Самые дешевые страны в мире для переезда

На третьем месте в рейтинге – Польша. В частности из всех стран мира там самые дешевые цены в кино – чуть больше 7 долларов. Также там небольшие тарифы за интернет – около 16 долларов в месяц. Кроме того, абонемент в спортзал стоит всего 36 долларов в месяц – это третье место по доступности в мире.

На втором месте – Литва. Там самый дешевый средний счет за интернет – около 15 долларов в месяц. Также там один из самых дешевых проездов в общественном транспорте – билет в одну сторону стоит около одного доллара.

На первом месте – Мексика. Местные жители меньше всего платят за коммунальные услуги – примерно 61 доллар в месяц. А месячные абонементы в спортзал едва ли не самые дешевые в мире – примерно 33 доллара.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.

Зато самыми дорогими странами для переезда оказались Швейцария, Исландия и Норвегия.



Мексика – самая дешевая страна для переезда в мире / Pexels

К слову, ранее Евростат обнародовал перечень стран с самыми низкими ценами в ЕС. Рейтинг возглавили Румыния, Словакия и Польша.