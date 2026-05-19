Тенерифе и еще 3 курорта попали в "запретный список" для путешествий: причина необычная

Несколько направлений со всего мира, включая три популярных европейских города, в этом году включили в популярный список "запрещенных для путешествия". Его ежегодно составляет туристическое издание Fodor, ориентируясь на один важный фактор.

Туризм – это не только источник прибыли для городов или целых стран. Часто он также оказывает значительное давление на природу и местных людей – и именно места, где это давление наибольшее, попадают в ежегодный список от Fodor`s travel.

Почему города попадают в "запретный список"?

Прежде всего в издании предупреждают, что "запретный список" – это не призыв к бойкоту популярных туристических городов. Его целью является освещение локаций, где туризм оказывает слишком большое давление и на людей, и на землю.

Поэтому, в список ежегодно попадают места, где:

слишком много туристов;

хрупкие экосистемы;

есть общины, уставшие от количества путешественников.

В целом же в списке часто оказываются места, где туризм ставят превыше всего.

Какие города стоит пересмотреть для поездки в 2026?

Канарские острова

Острова на фотографиях выглядят идеально, как с открытки – но за этим красивым фасадом скрывается большое давление на местных жителей. Только за первую половину 2025 года архипелаг принял более 7,8 миллиона посетителей, а это на 5% больше, чем в прошлом году.

Только в мае тысячи жителей Тенерифе, Гран-Канарии и Лансароте вышли на улицы под лозунгом "Canarias tiene un límite", что означает "У Канарских островов есть граница".



Из-за большого количества туристов возникают проблемы и с транспортом, и с жильем, а природные пространства постоянно страдают, что приводит к тревожным потерям биоразнообразия.

Изола Сакра

Об этом небольшом итальянском острове, вероятно, не слышало немало туристов – а все же он страдает от нового проекта порта, что одобрила Италия. Планы швартовать там одни из крупнейших круизных лайнеров мира уже сейчас вызывают гнев и у местных жителей, и у защитников окружающей среды.

Изола Сакра – это тихий прибрежный район в городе Фьюмичино, всего в 45 километрах от Рима. А запланированный порт будет включать причалы для примерно 1000 небольших лодок и пирс для мегакруизных лайнеров, которые могут перевозить до 6000 пассажиров.

Монмартр

В этом известном районе Парижа мечтают побывать миллионы туристов – но за этой популярностью кроется перенаселенность и стремительный рост цен на жилье и аренду, пишет Express. Каждый год Монмартр посещают 11 миллионов человек – даже больше, чем Эйфелеву башню.

Местные жители уже сравнивают район с "парком развлечений".

Раньше мы говорили: "Это замечательный район, здесь есть туризм, но он является частью повседневной жизни", а теперь мы говорим: "Есть туризм, и мы из-за него страдаем",

– рассказала Анн Реноди, президент ассоциации "Жить на Монмартре".

Вот какие еще локации вошли в запретный список:

Антарктида. Национальный парк Глейшер в США. Мехико в Мексике. Момбаса в Кении.

Куда туристам поехать взамен?

Если вы устали от толп туристов, можно отправиться в живописные города Европы, где их пока совсем немного.