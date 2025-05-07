Вулканы, ледники и золотые города: 15 пейзажных must-visit локаций Европы от Lonely Planet

Европа остается одним из самых популярных направлений для туристов в течение всего года, привлекая миллионы людей, которые ищут разнообразных впечатлений. С большим количеством вариантов выбор идеального места – сложная задача.

Чтобы облегчить жизнь туристам, многочисленные туристические порталы создают специальные подборки таких мест. Так, 24 Канал со ссылкой на Lonely Planet называет 15 мест Европы, которые надо увидеть как можно скорее.

Читайте также Неоправданно: туристка объехала почти всю Италию и назвала 2 города, в которые ни за что не вернется

Как отмечают эксперты, компактная и безумно разнообразная, красота Европы постоянно удивляет. На земле есть множество мест с вулканами, альпийскими вершинами, островами с белыми песками, голубыми ледниками и даже городами из золотого камня.

Возглавили рейтинг мест, которые стоит посетить как можно скорее, – Швейцарские Альпы.

15 самых красивых мест для посещения в Европе

Швейцарские Альпы – для хайкинга. Стромболи, Италия – для наблюдения за вулканом. Кольцо Керри, Ирландия – для живописных пейзажей. Азорские острова, Португалия – для побега на отдаленный остров. Национальный парк Хоэ Тауэрн, Австрия – для дорожного путешествия в горы. Черный лес, Германия – для погружения в сказку. Лофотенские острова, Норвегия – для арктической магии.



Лофотенские острова / Фото Pexels

Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия – для посещения водопадов и озер. Долина Луары, Франция – для прогулок по замкам на берегу реки. Национальный парк Тейде, Тенерифе – для вулканических высот и темного неба. Ионические острова, Греция – для путешествий по островам. Стокгольм, Швеция – для городской жизни на набережной. Национальный парк Кернгормс, Шотландия – для встреч с оленями. Озеро Бохинь, Словения – для любования озером. Валлетта, Мальта – для мечтателей.

Тем временем хорватский остров Хвар ввел дресс-код для туристов в преддверии сезона.