В Португалии масштабный лесной пожар: продолжается эвакуация, а огонь распространяется из-за погоды

В муниципалитете Саброса, расположенном на севере Португалии, вспыхнул значительный лесной пожар. Его вызвала экстремальная жара.

Сейчас продолжаются противопожарные мероприятия, направленные на локализацию пламени, двух жителей сел даже пришлось эвакуировать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Portugalpulse.

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Какова ситуация в Португалии из-за лесного пожара?

Лесной пожар в Португалии вспыхнул в среду днем и впоследствии распространился на близлежащие жилые районы. Пожарные столкнулись со значительными трудностями в сдерживании пламени из-за сильного ветра и высокой летней температуры.



В Португалии в муниципалитете Саброса масштабный лесной пожар / Фото Safe Communities Portugal

В ответ на угрозу власти эвакуировали 50 жителей из близлежащих сел Делгада и Вале-дас-Гатас. К счастью, никто из эвакуированных не пострадал.

К борьбе с пожаром привлечено почти 370 пожарных и 7 специализированных самолетов.



Пожар тушили с самолетов и вертолетов / Фото Safe Communities Portugal

В Португалии борются с лесным пожаром / Фото Safe Communities Portugal

По состоянию на сейчас, 90% периметра пораженной территории было успешно локализовано. Однако, чиновники остаются обеспокоенными относительно одного конкретного региона, но не из-за активной угрозы пожара, а из-за трудностей с доступом к месту происшествия.

К слову, недавно из-за лесных пожаров закрывали аэропорт Марсель-Прованс во Франции.