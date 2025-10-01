В испанской Малаге введены новые правила – "Improve Your Stay". Инициатива подчеркивает важность уважения к местным жителям и поддержания порядка в городе.

Власти надеются, что эти правила будут способствовать созданию более гармоничной среды для обеих категорий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на International Investment.

Какие туристические правила действуют в Малаге?

Чтобы улучшить впечатление посетителей и сохранить целостность города, были введены новые правила, которые охватывают четыре ключевые сферы: чистота, контроль шума, одежда и ответственное использование скутеров и велосипедов.

Туристов призывают пользоваться специально отведенными мусорными баками, воздерживаться от мусора в общественных местах и с уважением относиться к городским садам, историческим памятникам и уличной мебели.

Эти рекомендации призваны способствовать созданию более приятной среды как для жителей, так и для гостей города.

Раздел "Не будь заметным" призывает воздерживаться от громкой музыки и криков, а также учитывать часы отдыха местных жителей.

Раздел "Одевайтесь полностью" запрещает ношение купальников в общественных местах.

Езда на скутерах и велосипедах по пешеходным дорожкам также под запретом.

Хотя пока штрафы за нарушение правил не накладываются, город имеет опыт применения строгих мер. Например, в 2024 году он штрафовал людей за мытье ног и животных в питьевых фонтанах, напоминает EuroWeekly.

Какие правила есть в других странах?