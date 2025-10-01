В іспанській Малазі запроваджено нові правила – "Improve Your Stay". Ініціатива підкреслює важливість поваги до місцевих жителів і підтримання порядку в місті.

Влада сподівається, що ці правила сприятимуть створенню більш гармонійного середовища для обох категорій. Про це пише 24 Канал з посиланням на International Investment.

Які туристичні правила діють в Малазі?

Щоб покращити враження відвідувачів і зберегти цілісність міста, було запроваджено нові правила, які охоплюють чотири ключові сфери: чистота, контроль шуму, одяг і відповідальне використання скутерів та велосипедів.

Туристів закликають користуватися спеціально відведеними сміттєвими баками, утримуватися від сміття в громадських місцях і з повагою ставитися до міських садів, історичних пам'яток та вуличних меблів.

Ці рекомендації покликані сприяти створенню більш приємного середовища як для мешканців, так і для гостей міста.

Розділ "Не будь помітним" закликає утримуватись від гучної музики та криків, а також враховувати години відпочинку місцевих мешканців.

Розділ "Вдягайтесь повністю" забороняє носіння купальників у громадських місцях.

Їзда на скутерах і велосипедах пішохідними доріжками також під забороною.

Хоча наразі штрафи за порушення правил не накладаються, місто має досвід застосування суворих заходів. Наприклад, у 2024 році воно штрафувало людей за миття ніг і тварин у питних фонтанах, нагадує EuroWeekly.

Які правила є в інших країнах?