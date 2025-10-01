На популярному курорті Іспанії почали діяти нові туристичні правила
- У Малазі запроваджено нові правила для туристів, що охоплюють чистоту, контроль шуму, одяг і використання скутерів та велосипедів.
- Порушення правил наразі не карається штрафами, але в минулому місто застосовувало суворі заходи для підтримання порядку.
В іспанській Малазі запроваджено нові правила – "Improve Your Stay". Ініціатива підкреслює важливість поваги до місцевих жителів і підтримання порядку в місті.
Влада сподівається, що ці правила сприятимуть створенню більш гармонійного середовища для обох категорій. Про це пише 24 Канал з посиланням на International Investment.
Які туристичні правила діють в Малазі?
Щоб покращити враження відвідувачів і зберегти цілісність міста, було запроваджено нові правила, які охоплюють чотири ключові сфери: чистота, контроль шуму, одяг і відповідальне використання скутерів та велосипедів.
Туристів закликають користуватися спеціально відведеними сміттєвими баками, утримуватися від сміття в громадських місцях і з повагою ставитися до міських садів, історичних пам'яток та вуличних меблів.
Ці рекомендації покликані сприяти створенню більш приємного середовища як для мешканців, так і для гостей міста.
- Розділ "Не будь помітним" закликає утримуватись від гучної музики та криків, а також враховувати години відпочинку місцевих мешканців.
- Розділ "Вдягайтесь повністю" забороняє носіння купальників у громадських місцях.
- Їзда на скутерах і велосипедах пішохідними доріжками також під забороною.
Хоча наразі штрафи за порушення правил не накладаються, місто має досвід застосування суворих заходів. Наприклад, у 2024 році воно штрафувало людей за миття ніг і тварин у питних фонтанах, нагадує EuroWeekly.
Які правила є в інших країнах?
Туристи, які відвідують італійське Больцано з собаками, платитимуть 1,50 євро за кожну собаку щодня з 2026 року.
Також Італія запровадила суворі штрафи до 7 000 євро за купівлю підроблених дизайнерських товарів та до 3 000 євро за порушення на пляжах Сардинії.
А на острові Корфу в Греції світлофори змінюють сигнали кожні сім з половиною хвилин, що викликає затори й дратує водіїв.