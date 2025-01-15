Масштаб "катастрофический": в США из-за пожаров потеряно искусства на миллиарды долларов

Масштабные лесные пожары, бушующие вблизи Лос-Анджелеса, наносят ущерб местным общинам, уничтожают дома и приводят к значительным художественным потерям. Среди пострадавших известные художники и коллекционеры, которым грозит уничтожение как их домов, так и заветных художественных коллекций.

Эксперты уже называют пожары одной из самых значительных катастроф, повлиявших на художественное сообщество в США, несмотря на то, что оценка ущерба еще продолжается. О последствиях масштабных лесных пожаров вблизи Лос-Анджелеса рассказывает 24 Канал со ссылкой на УП.

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В Лос-Анджелесе потеряно искусства на миллиарды долларов

Убытки музеев

Как сообщил ArtNews, в пожарах полностью сгорели два музея – Музей кроликов и ранчо Уилла Роджерса.

Основан в 1998 году, Музей кроликов Альтадены, известный своей большой коллекцией из 50 000 экспонатов, связанных с кроликами, получил значительный ущерб после разрушительного пожара.

Совладелец музея Стив Любански подтвердил, что пламя уничтожило четыре десятилетия самоотверженного труда. К сожалению, из пламени удалось спасти лишь несколько кроликов.



Музей кроликов сгорел почти дотла / Фото Hans Gutknecht, Los Angeles DailyNews / SCNG

Сокрушительный пожар опустошил ранчо, где был музей легендарного актера Уилла Роджерса. Историческая собственность, которая когда-то принадлежала самому Роджерсу, была популярной отправной точкой для туристов, которые стремились добраться от Государственного исторического парка Вилла Роджерса до Точки вдохновения, где можно наслаждаться захватывающими видами на океан.

Впоследствии пожар перекинулся на Виллу Гетти – известный музей, основанный нефтяным магнатом Полом Гетти. Хотя часть территории музея выгорела, само здание якобы невредимо. Пламя в первую очередь задело деревья и растительность на территории музея.

Убытки художников

Кэтрин Эндрюс, художница, которая потеряла свой дом в разрушительном пожаре, обращается к коллегам-художникам, пострадавшим от стихии. Среди них – Алек Иган, который потерял не только жилье, но и студию и работы, предназначенные для будущей персональной выставки – на подготовку он потратил 2 года.

Сокрушительный пожар опустошил и художественное сообщество Zorthian Ranch – культурный памятник, основанный десятилетия назад покойным скульптором Джирайром Зортианом.



Zorthian Ranch не уцелело при пожаре / Фото из инстаграма @zorthianranch

По сообщению New York Times, в результате разрушительного пожара в Альтадене была полностью уничтожена резиденция и творческие пространства художницы Дианы Тейтер и концептуального художника Т. Келли Мейсон, а также их оборудование и архивы. Пожар забрал дома, студии и архивы нескольких других выдающихся художников, в частности Камиллы Тейлор, Келли Акаши, Пола Маккарти и Росса Симонини.

Среди потерь – библиотека и архив известного искусствоведа и культурного критика Гарри Индианы. Коллекция была перевезена в Альтадену 7 января, всего за день до разрушительного пожара. После смерти Индианы в октябре прошлого года планировалось, что его большая коллекция станет основой библиотеки, которая будет поддерживать художников во время ретритов.

Первые оценки ущерба

По словам директора Risk Strategies Саймона де Бурга Кодрингтона, "это будет значительная и, возможно, одна из самых исключительных потерь для искусства в Америке".

На данный момент под угрозой огромное количество произведений изобразительного искусства. Много, много миллиардов изобразительного искусства,

– добавил вице-президент Risk Strategies Кристофер Уайз.

В своем недавнем заявлении Грейс Арецки, менеджер по развитию бизнеса HUB International, подчеркнула значительное влияние последних событий на сектор изобразительного искусства в Лос-Анджелесе. Она отметила, что регион может похвастаться "чрезвычайно высокой концентрацией" изобразительного искусства, и описала текущий масштаб потерь как "катастрофический".

Арецки подчеркнула, что страховые компании готовятся к значительному количеству страховых выплат в секторе изобразительного искусства, но последствия для более широкой арт-экосистемы являются беспрецедентными.