День отца в мире: когда страны отмечают праздник папы: когда страны отмечают праздник папы
- Украина празднует День отца в третье воскресенье июня, но во многих других странах его отмечают на разные даты.
- 15 июня День отца празднуют в США, Канаде, Великобритании, Франции, Индии, Китае, Японии и многих других странах.
- Некоторые страны, такие как Испания, Португалия, Италия и другие, отмечают праздник в другие дни в течение года.
Украина празднует День отца в третье воскресенье июня. Однако на самом деле многие страны отмечают День отцов в другие дни.
День отца не менее важный, чем День матери. В целом этот праздник отмечают в 111 странах мира. Об этом пишет 24 Канал.
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Какие страны будут праздновать День отца 15 июня
Во многих странах День отца отмечают в третье воскресенье июня, который в 2025 году приходится на 15 число месяца.
В частности в эту дату будут праздновать не только в Украине, но и в: США, Канаде, Великобритании, Франции, Индии, Китае, Японии, ЮАР, Чили, Гонконге, Турции, Аргентине, Мексике, Нидерландах, Швейцарии и еще в ряде стран.
День отца – прекрасная возможность отблагодарить папу за его любовь и заботу / Pexels
Однако есть государства, которые празднуют в другие дни. К примеру:
- 19 марта празднуют: Испания, Португалия и Италия.
- Во второе воскресенье мая: Германия, Эстония.
- 8 августа празднует Тайвань.
- В первое воскресенье сентября: Австралия, Новая Зеландия.
- 3 октября празднует Грузия.
- Во второе воскресенье ноября: в Швеции, Норвегии, Финляндии.
- 5 декабря День отца отмечают в Таиланде.
Зато Литва отмечает этот праздник в первое воскресенье июня, Бельгия во второе воскресенье июня, а Польша – 23 июня.