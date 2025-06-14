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14 июня, 18:03
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День отца в мире: когда страны отмечают праздник папы: когда страны отмечают праздник папы

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Украина празднует День отца в третье воскресенье июня, но во многих других странах его отмечают на разные даты.
  • 15 июня День отца празднуют в США, Канаде, Великобритании, Франции, Индии, Китае, Японии и многих других странах.
  • Некоторые страны, такие как Испания, Португалия, Италия и другие, отмечают праздник в другие дни в течение года.

Украина празднует День отца в третье воскресенье июня. Однако на самом деле многие страны отмечают День отцов в другие дни.

День отца не менее важный, чем День матери. В целом этот праздник отмечают в 111 странах мира. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие страны будут праздновать День отца 15 июня

Во многих странах День отца отмечают в третье воскресенье июня, который в 2025 году приходится на 15 число месяца.

В частности в эту дату будут праздновать не только в Украине, но и в: США, Канаде, Великобритании, Франции, Индии, Китае, Японии, ЮАР, Чили, Гонконге, Турции, Аргентине, Мексике, Нидерландах, Швейцарии и еще в ряде стран.


День отца – прекрасная возможность отблагодарить папу за его любовь и заботу / Pexels

Однако есть государства, которые празднуют в другие дни. К примеру:

  • 19 марта празднуют: Испания, Португалия и Италия.
  • Во второе воскресенье мая: Германия, Эстония.
  • 8 августа празднует Тайвань.
  • В первое воскресенье сентября: Австралия, Новая Зеландия.
  • 3 октября празднует Грузия.
  • Во второе воскресенье ноября: в Швеции, Норвегии, Финляндии.
  • 5 декабря День отца отмечают в Таиланде.

Зато Литва отмечает этот праздник в первое воскресенье июня, Бельгия во второе воскресенье июня, а Польша – 23 июня.