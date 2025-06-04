Не все так безоблачно: украинка удивила мифами о жизни в Польше

Только пожив в стране понимаешь, насколько далеки были представления от действительности. Это касается и популярной среди мигрантов Польши.

Нередко происходит "ожидание – реальность", пишет 24 Канал со ссылкой на TikTok украинки, которая живет в Польше и делится нюансами проживания в этой стране. На этот раз она рассказала о мифах.

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Мифы о жизни в Польше

Легко легализоваться

По словам девушки, в Польше на документы иногда приходится ждать годами. Добавляет, что даже в Америке такие дела быстрее и легче решаются.

Нормальные зарплаты и возможность отложить средства

К сожалению, не всегда работники получают высокую заработную плату – это зависит от многих факторов. Очевидно, с минимальной зарплаты трудно прожить, не говоря уже об сбережениях. Убеждена украинка, которая отмечает о вознаграждении 3000 злотых.

Какие мифы существуют о Польше: смотрите видео

Легко путешествовать

Девушка замечает, что мысль о легких путешествиях из Польши, ведь это страна ЕС, – ошибочна. Сначала придется дождаться получения карты побыту (изготавливается она примерно 3 года), которая позволит покидать пределы страны без угроз для пребывания лица.

А ранее другая украинка посчитала, сколько стоит жизнь в Польше, если у тебя есть собака и ребенок.