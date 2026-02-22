Совсем не такая, как все представляют: украинка развеяла популярные мифы об Испании

Украинка, которая уже не первый год живет в Испании, развеяла самые популярные мифы об этой стране.

Когда говорится о жизни в Испании, многие представляют себе пляжи, солнце 300 дней в году и невероятно приятный климат. Впрочем, украинка, живущая в стране, убеждена, что Испания подойдет для жизни далеко не всем, сообщает yana.launova.

Интересно Общая сумма впечатляет: украинка раскрыла, сколько тратит за месяц в США

Какие существуют мифы о жизни в Испании?

Испания – это дешевая страна

Многие экспаты выбирают для жизни именно Испанию из-за того, что думают, будто жизнь здесь очень дешевая. Впрочем, украинка Яна считает, что это не так.

Это очень относительно – потому что аренда жизни в Барселоне, Мадриде, Валенсии или других крупных городах очень дорогая. А за 500 – 700 евро квартиру снимешь только в маленьком городе или селе, – поделилась девушка.

Зато в большом городе за такие деньги арендовать получится разве что комнату, или квартиру в плохом районе. Также не очень низкие и цены на рестораны, продукты и т.д. – хотя вино, кофе, местные овощи и морепродукты и дешевле, чем во многих других странах Европы.

В среднем семье из четырех человек для жизни в Испании нужно иметь 2517 евро в месяц, пишет Numbeo.

Украинка рассказала о жизни в Испании: смотрите видео

Всегда тепло

Многие люди верят, что Испания остается приятно теплой в течение всего года, но климат очень сильно зависит от региона. Например, в Мадриде зимой бывают морозы, а в северных регионах холод и затяжные дожди – вообще обычное дело.

Страна кофеманов

Многие люди верят, что Испания – это настоящая страна кофе. И несмотря на то, что испанцы действительно часто пьют этот напиток, готовят его слабым, и украинцы кофе в Испании кажется невкусным.

А капучино, флетвайты, типа фильтров кофе здесь редкость,

– добавила блогерша.

Здоровая кухня

Несмотря на то, что в испанской кухне есть много овощей и морепродуктов, украинка не назвала бы ее здоровой, ведь испанцы любят жирную пищу и хлеб. А жарка – это основа многих блюд.

Идеальная медицина

Медицина в Испании действительно бесплатная, но и очереди к врачам очень длинные, и приема можно ждать несколько недель, а то и месяцев. А вот в частных клиниках все делается быстро, но и денег придется заплатить немало.

Также украинка вспомнила и такие моменты:

В Испании не везде красиво – вне популярных районов часто бывает грязно, случаются некрасивые, захламленные дома, а также достаточно много криминала.

Кроме того, то, что в Испании можно обойтись без знания языка – это тоже миф. Это возможно разве что в крупных туристических городах.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?