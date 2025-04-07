Кто из мигрантов должен уехать из США и касается ли это украинцев

Министерство внутренней безопасности США отменило программу CHNV parole. Вследствие этого временного статуса лишили более 530 тысяч мигрантов.

Люди, прибывшие в США по программе "CHNV parole", должны покинуть страну до 24 апреля 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение официального реестра США.

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"CHNV parole" – что это? Эта программа была введена бывшим президентом Джозефом Байденом в октябре 2022 года. Сначала она касалась граждан Венесуэлы, а затем ее расширили еще для Кубы, Гаити и Никарагуа.

Статус "CHNV parole" позволял жителям этих стран получать временный вид на жительство и работу.

Однако в конце марта 2025 года Министерство внутренней безопасности США объявило об отмене программы.

Кто должен выехать из США

Мигранты, которые прибыли в страну по этой программе, потеряют этот статус уже 24 апреля. То есть люди, которые не имеют других легальных оснований для пребывания в США, должны выехать до этой даты.

Украинцев закрытие этой программы не касается, однако есть опасения, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить Временный защищенный статус (TPS) для около 240 000 украинских беженцев.

В частности издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, знакомых с этим вопросом, писало, что это может произойти в апреле. Однако пока никаких соответствующих указов не было.