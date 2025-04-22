Посягнули на святое: в Польше запретят акции на самый популярный алкогольный напиток

Пиво является самым популярным алкогольным напитком в Польше. Минздрав страны хочет уменьшить потребление алкоголя поляками, поэтому прибегло к радикальным мерам.

Министерство здравоохранения Польши внесло на общественное обсуждение проект изменений в законы: "О воспитании в дуге трезвости и противодействия алкоголизму". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yavp.pl.

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В чем суть законопроекта

Минздрав хочет ограничить популярную акцию на пиво, когда количество бутылок удваивается, как от: 4+4, 6+6, 10+10, 12+12 и тому подобное. Например, как: "приобрети 6 пив, еще 6 получи в подарок”.

Заместитель министра ранее заявил, что такие действия являются скрытой формой рекламы алкоголя, поскольку они привлекают внимание потребителей презентацией характерных бутылок, этикеток и участием известных людей в рекламных кампаниях.

Объяснение. Среди алкоголя в Польше можно рекламировать только пиво, но по требованиям такая реклама не должна стимулировать к чрезмерному потреблению напитка.

По мнению Минздрава, новые изменения помогут ограничить потребление крепкого пива в пользу "слабых" напитков и уменьшить количество потребляемого поляками алкоголя.

Когда введут изменения

Общественное обсуждение законопроекта планируют завершить в апреле, затем он попадет в Сейм.

Принять решение уже могут в мае, однако Минздрав планирует ввести запрет минимум через несколько месяцев, чтобы избежать обвинений со стороны торговых сетей, что они не успевают адаптироваться к новым правилам.

Вероятнее всего, в случае быстрого принятия законопроекта в Сейме и Сенате изменения вступят в силу 1 января 2026 года.

Также правительство планирует усилить штрафные санкции за незаконную рекламу алкоголя – с 500 000 до 700 000 злотых и даже ограничение свободы.

К слову, недавно правительство Польши ввело наказание и за фотографирование стратегических объектов страны. За это предусмотрены штрафы и арест.