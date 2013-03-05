Жизнь мечты или постоянное испытание: моряк разрушил самые распространенные мифы о профессии

Профессия моряка является одной из древнейших, а судоходство – ключевой отраслью мировой экономики. Но как это жить, когда вместо будильника шум волн, гул города заменяет бескрайний океан, а родных и близких не можешь видеть месяцами?

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал общается с представителями разных профессий. Мы задаем им те вопросы, на которые бы вы хотели получить ответы, но не решились спросить. На этот раз мы пообщались с моряком, а точнее – 3-м механиком (3rd Engineer) Александром Кривошеей. Он рассказал о вызовах непростой профессии, честно признался, становится ли судно домом и разрушил распространенные мифы о профессии.

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Мифы и стереотипы о моряках

Мы пообщались с Александром Кривошеей, который уже 9 лет ходит в моря и океаны на сухогрузах и контейнеровозах. За это время он стал 3-м механиком (3rd Engineer), побывал в Атлантическом океане, а также в Черном, Средиземном, Северном, Балтийском, Норвежском и других морях, которые на самом деле и сложно уже подсчитать. В откровенном разговоре он рассказал, какова на самом деле профессия моряка и как трудно бывает в начале такой карьеры.

Правда ли, что некоторые моряки суеверны и не берут женщин на борт?

Я думаю, что так было примерно лет 50 назад, тогда, возможно, и существовали такие предрассудки. К примеру, я лично работал в экипаже, где на судне была повар – женщина. И ничего плохого в этом нет. Да и за все время работы я ни разу не встречал таких людей, которые бы считали, что якобы "женщина на корабле – к беде".

И в тиктоке часто можно увидеть, как женщины становятся судоводителями (капитанами – 24 Канал) или механиками.



Как живут моряки, когда вокруг только вода / Фото, предоставленное 24 Каналу

Существует миф, что у каждого моряка в каждом порту есть любимая. Правда это или нет?

Это действительно самый глупый миф. Возможно, он пришел из советских времен, когда суда ходили только между странами своего союза. Тогда, возможно, в портах и ждали любовницы, но сейчас – нет.

Я такого еще не встречал, чтобы у кого-то была любовница. Сейчас суда современные и с постоянным доступом к интернету. Ты постоянно общаешься со своей любимой девушкой или женой, поэтому стереотип о любовницах – это просто миф.

По флотской традиции, о новое судно, которое спускают на воду, должны разбить бутылку. Придерживаются ли этой традиции сейчас?

Да, конечно. Я и сам становился свидетелем такого ритуала, когда в Херсоне как-то спускали новое судно на воду и о нос корабля разбивали бутылку. Этот ритуал – что-то вроде крещения ребенка. Таким образом моряки хотят получить защиту для себя и своего корабля.

А какой бы стереотип хотелось разрушить лично от себя?

Наверное, многие думают, что на судне существует какая-то романтика. Вода, рассветы и закаты, красивые пейзажи...

Но на самом деле – это просто работа. Ты, как и в любой другой профессии, просыпаешься по времени, собираешься, приходишь в конкретные часы на смену, работаешь, завершаешь смену, ложишься спать. Это рутина и никакой романтики нет. Но часто люди, которые никогда не ходили в море, думают, что есть в этой профессии что-то романтическое.



Судно – это не только о романтике / Фото, предоставленное 24 Каналу

Существует ли традиция или ритуал так называемого "посвящения" для тех, кто впервые на судне?

Когда ты впервые приходишь в море, то твое звание – кадет. Само "посвящение" зависит от экипажа, то есть если в составе есть люди, которые уже десятки лет отдали морю, то они могут предложить собственные ритуалы.

Например, если ты впервые проходишь Босфор (пролив в Турции – 24 Канал) или Гибралтарский пролив, то могут устроить целое мероприятие на корме судна. Тогда боцман может взять большой стеклянный плафон, набрать в него морскую воду, и если ты новичок, то должен выпить весь плафон той морской воды.

Эта традиция существует для тех, кто идет на судоводителей. Конечно, можно отказаться и не пить, никто никого не заставляет через силу. Но такая традиция существует.

У механиков есть другой ритуал, который мы называем "маслопуп". Для тех, кто впервые вышел в море, набирают ведро отработанного масла. Новичка сажают в бочку, а после – обливают этим отработанным маслом.

Говорят, моряки видят весь мир. Действительно захватывает дыхание от новой страны или это рутина?

Классно – только первый контракт. Мне, например, повезло и во время первого рейса я побывал сразу в 10 странах Европы. Но с годами это все превращается в рутину и появляется только одно желание – пойти прогуляться по городу, выпить кофе и попробовать местную еду. Мы всегда так делаем, если есть время. Кстати, у моряков есть традиция – всегда надо попробовать местное пиво.

Я люблю коллекционировать монеты разных валют. Всегда оставляю себе какую-то копеечку. Уже за 9 лет насобирал неплохой мешочек. Во время первых рейсов еще покупал магниты, но на холодильнике что-то быстро место закончилось.



Моряки любят коллекционировать монеты / Фото Unsplash, Steve Johnson

Судно – это не армия и не тюрьма, но дисциплина должна быть

Бывает ли так, что капитан надоест настолько, что хочется его "случайно" потерять за бортом?

(Смеется) Конечно, всякое бывает, но о таком и мысли не может быть. Мы же все взрослые люди.

Конечно, может быть какая-то личная неприязнь, как к человеку, и все мы разные. Но в то же время мы все сохраняем субординацию. На флоте не принято прыгать выше головы.

Мой непосредственный руководитель – старший механик, поэтому лично с капитаном я редко контактирую. Если возникают какие-то проблемы, то могу обращаться и к капитану, но нет, мыслей выбросить его за борт никогда не было.

Будни моряка: смотрите видео

Как живут моряки? Есть ли у вас определенный распорядок дня и ритуалы, которые вы выполняете на ежедневной основе?

У меня, как у механика, есть два вида графика: сменный и вахтовый. Обычный рабочий день начинается в 8:00 и заканчивается в 17:00. Если говорить о вахтовом, то это работа 4 через 8: 4 часа ты на вахте, 8 часов отдыхаешь.

Обычный рабочий день проще. Ты проснулся, пошел в камбуз на завтрак, который уже повар приготовил, спускаешься в машинное отделение и работаешь. Во время этой рабочей смены могут проводиться какие-то ремонтные работы или обслуживание механизмов.

В 12:00 мы все вместе идем на обед, а после – возвращаемся на рабочие места. В 17:00 у механиков заканчивается рабочая смена, мы идем отдыхать и это полностью наше свободное время. Конечно, если какая-то чрезвычайная ситуация, то нас могут вызвать, а так – рабочий день закончился.



Когда рабочий день выдался слишком тяжелым / Фото, предоставленное 24 Каналу

Для справки. Экипаж одного судна состоит из 12 – 15 человек.

Вахтовый режим отличается. Когда заступаешь на такую смену, то должен сделать обход всего машинного отделения и проверить, чтобы все механизмы работали, чтобы все показатели были в норме. Такие обходы нужно делать каждые 20 – 30 минут.

В остальное время механик находится в центральном пункте управления и следит за работой всех механизмов через мониторы. Если возникнет какая-то неисправность, то система даст тревогу.

У каждого своя каюта или приходится жить с соседом? Если своя, то обустраивают ли как-то каюту, чтобы она хоть немного напоминала дом?

У каждого своя каюта. Возможно, на старых судах и были такие случаи, что был общий гальюн (туалет – 24 Канал) или душевая. Редко могут встречаться каюты на двоих. В основном они рассчитаны на матросов.

Современная каюта по размерам как обычная спальня. Там есть кровать, шкаф, стол, диван, собственная душевая и гальюн.

Я люблю, чтобы в каюте всегда было чисто. Могу положить какой-то плед, чтобы красиво было, и всегда беру фотографии своей любимой девушки и семьи.

Интересно! Из дома моряки берут средства личной гигиены, а постельное белье и полотенца – выдает компания. Также на судах для членов экипажа есть магазин, в котором буквально есть все. Моряки могут брать в нем все необходимое, а стоимость товаров потом вычитается из зарплаты.



Стандартная каюта для моряков / Фото, предоставленное 24 Каналу

Есть ли на корабле определенные традиции: общие ритуалы, обеды, празднования? Есть ли это ощущение семьи, когда месяцами бок о бок плаваете?

Если позволяет погода и нет никаких поломок или чрезвычайных ситуаций, то каждое воскресенье мы устраиваем барбекю. Это позволяет нам всем отдохнуть и перезагрузить мозги.

Также в свободное время мы можем вместе пойти выпить кофе, посмотреть какие-то фильмы или сериалы, поиграть в PlayStation в кают-компании (помещение на судне, предназначенное для собрания команды, совместного отдыха – 24 Канал).

Для справки. Каждый рейс члены экипажа разные, и очень редко бывают случаи, когда команда возвращается из рейса и попадает на следующий с теми же людьми. Каждый раз – это новые люди, новая команда и новое судно. Конечно, есть экипажи, которые закреплены за конкретным судном, но такое встречается редко. По словам Александра, за 9 лет работы он ни разу не имел контрактов, чтобы оказаться на одном и том же судне и с теми же людьми, что был раньше.

Какой момент возвращения домой самый приятный после долгого рейса?

Самое приятное – когда ты выходишь из аэропорта и тебе навстречу бежит любимая девушка и семья.

Сложные вызовы работы в море

Ты вспоминал, что самый длинный твой рейс длился 11 месяцев. Как за это время не сойти с ума, ведь вокруг только вода?

Первые контракты – самые тяжелые. Самыми сложными являются моменты, когда неделями не можешь поговорить с родными. На старых кораблях раньше не было судового интернета и ты не мог позвонить родителям или девушке. Конечно, сейчас легче, потому что ты имеешь связь с родными 24/7. Современные суда имеют Starlink.

Наверное, как и у каждого моряка, возникали мысли покинуть профессию. Но потом ты возвращаешься домой, проходит месяц-два и снова появляются мысли: "Пора в море".



Море всегда зовет снова / Фото, предоставленное 24 Каналу

Какая самая критическая ситуация происходила на судне во время твоей работы?

Как-то на судне у нас образовалась дыра. Я пришел на пересменку, а в машинном отделении никого нет. Это было странно, поэтому я начал делать обход судна. Когда дошел до рулевого механизма, то увидел там воду. Второй механик, которого я должен был заменить, бегает, что-то делает.

Это был первый и единственный раз, когда я оказался в ситуации, что мы тонем.

Тогда известили капитана, остановили судовой механизм, откачали воду, залатали дыру. Дальше уже приезжают аквалангисты и заваривают дыру.

Как определить, что шторм закончился: по прогнозу погоды или по тому, что тебя уже не тошнит?

Я попадал в шторм максимум 9 баллов (по 12-балльной шкале). Надо просто крепко держаться во время работы (смеется). Когда сильный шторм, то тебя в прямом смысле подбрасывает с кровати.

Главное – успеть все спрятать в шкаф и выдвижные ящички. Они, к слову, на случай штормов имеют специальные крючки, чтобы ничего не вылетело.

А что вы делаете в случае, если кто-то заболел? Бывают ли случаи, что ты шел, упал, проснулся – гипс?

На судне, кажется, есть лекарства против всех возможных болезней. Также на борту есть госпиталь, где могут сделать немедленную операцию. В таких случаях на корабль прилетает квалифицированный врач, который оказывает помощь. Если есть необходимость, то с корабля эвакуируют в ближайшую больницу вертолетом.

Нас также обучают оказывать первую медицинскую помощь. Каждые 5 лет ты должен подтверждать свои знания и получать соответствующий сертификат.

Часто судно сопровождают маленькие друзья: смотрите видео

А есть ли алгоритм действий для различных чрезвычайных ситуаций?

Каждую субботу, если в море хорошая погода и нет поломок, происходят учебные тревоги: как действовать при пожаре, как эвакуировать человека из задымленного помещения, как сделать массаж сердца – все проходим.

Каждый член экипажа на случай чрезвычайной ситуации имеет свою роль. И это отрабатывается во время учебных тревог, чтобы в случае реальной опасности никто не стрессовал и четко понимал, что ему делать.

Если человек оказывался за бортом, то сначала бросают спасательный круг или спрашивают насколько теплая вода?

Если обнаружили, что пропал член экипажа, то сразу сообщают капитану. Тогда судно сразу замедляется, и мы должны за 30 минут обыскать все судно. Если человека нет, то судно разворачивается и идет обратным маршрутом. В то же время надо связаться с властями ближайшей страны и сообщить, что человек оказался за бортом.

Если же это произошло в моменте, к примеру смыло волной во время работы, то сразу же бросают в воду спасательный круг с привязанным тросом. Если море спокойное, то спускают шлюпку. Это все я знаю только из инструкций, потому что, слава Богу, не оказывался в таких ситуациях.