В Варшаве популярную туристическую локацию можно посетить всего за 1 злотый: но касается не всех

Этим летом Музей современного искусства в Варшаве организует специальное мероприятие, ориентированное на молодежь. Входной билет стоит всего 1 злотый.

В то же время акция распространяется только на некоторые категории посетителей, другие – будут платить, как и раньше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на waw4free.

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Вход в музей современного искусства всего 1 злотый

Чтобы сделать культурный опыт более доступным, все ученики и студенты в возрасте до 26 лет теперь смогут осмотреть музейные выставки за символическую плату всего в 1 злотый.

Эта инициатива поддерживается Министерством культуры и национального наследия Польши, которое предоставило финансирование для создания доступных билетов, ориентированных на молодых посетителей.



Музей современного искусства в Варшаве можно посетить за 1 злотый / Фото AP

Купить билеты можно в кассах музея по адресу ul. Marszałkowska, 103 (Śródmieście).

График работы музея:

вторник – воскресенье: с 12:00 до 20:00;

понедельник: выходной.

Последний вход в Музей современного искусства в Варшаве возможен за 30 минут до закрытия.

Также следует отметить, что это предложение имеет ограниченный срок – будет действовать с 1 июня по 30 сентября 2025 года.

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