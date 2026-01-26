На границе с Польшей произошел технический сбой в работе базы данных: есть ли очереди
- На польских пунктах пропуска на границе с Украиной произошел технический сбой в работе компьютерной базы польской пограничной службы, но значительного накопления транспортных средств не зафиксировано.
- Польша планирует ввести обязательный технический осмотр и регистрацию для автомобилей с украинскими номерами, находящихся в стране длительное время.
На польских пунктах пропуска на границе с Украиной, которые расположены на границе с Львовской и Волынской областями, произошел технический сбой в работе компьютерной базы польской пограничной службы. Из-за этого проверка документов и обработка данных временно проходит медленнее.
Об этом говорится на странице ГПСУ в телеграмме. Причины сбоя уточняются.
Какая ситуация на границе?
Как сообщают польские службы, специалисты работают над устранением технических неполадок и восстановлением стабильной работы системы. По состоянию на 10:30, 26 января, значительного накопления транспортных средств ни на въезд, ни на выезд из Польши не зафиксировано.
Пропуск лиц и транспорта осуществляется в штатном режиме с учетом технических ограничений. Путешественников просят учесть эту информацию при планировании поездок через польско-украинскую границу и следить за официальными сообщениями.
Справка. Как говорится на официальном сайте EES, с 2026 года украинцам, которые планируют поездки в Польшу, придется пройти новую авторизацию в системе EES (Entry / Exit System). Это электронная база данных, которая осуществляет автоматизированный контроль путешественников и хранит персональные данные.
В Польше заработала система EES / Фото ГПСУ
Что еще стоит знать украинским водителям в Польше?
В Польше планируют ввести обязательный технический осмотр и регистрацию для автомобилей с украинскими номерами. Ожидается, что новые требования коснутся прежде всего автомобилей, которые находятся в стране длительное время, в частности тех, используемых для работы или ежедневных поездок.