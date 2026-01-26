Об этом говорится на странице ГПСУ в телеграмме. Причины сбоя уточняются.

Какая ситуация на границе?

Как сообщают польские службы, специалисты работают над устранением технических неполадок и восстановлением стабильной работы системы. По состоянию на 10:30, 26 января, значительного накопления транспортных средств ни на въезд, ни на выезд из Польши не зафиксировано.

Пропуск лиц и транспорта осуществляется в штатном режиме с учетом технических ограничений. Путешественников просят учесть эту информацию при планировании поездок через польско-украинскую границу и следить за официальными сообщениями.

Справка. Как говорится на официальном сайте EES, с 2026 года украинцам, которые планируют поездки в Польшу, придется пройти новую авторизацию в системе EES (Entry / Exit System). Это электронная база данных, которая осуществляет автоматизированный контроль путешественников и хранит персональные данные.



Что еще стоит знать украинским водителям в Польше?

В Польше планируют ввести обязательный технический осмотр и регистрацию для автомобилей с украинскими номерами. Ожидается, что новые требования коснутся прежде всего автомобилей, которые находятся в стране длительное время, в частности тех, используемых для работы или ежедневных поездок.