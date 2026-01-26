Про це мовиться на сторінці ДПСУ у телеграмі. Причини збою уточнюються.

Яка ситуація на кордоні?

Як повідомляють польські служби, фахівці працюють над усуненням технічних неполадок та відновленням стабільної роботи системи. Станом на 10:30, 26 січня, значного накопичення транспортних засобів ані на в'їзд, ані на виїзд з Польщі не зафіксовано.

Пропуск осіб і транспорту здійснюється у штатному режимі з урахуванням технічних обмежень. Подорожувальників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через польсько-український кордон та стежити за офіційними повідомленнями.

Довідка. Як мовиться на офіційному сайті EES, з 2026 року українцям, які планують поїздки до Польщі, доведеться пройти нову авторизацію в системі EES (Entry/Exit System). Це електронна база даних, яка здійснює автоматизований контроль мандрівників і зберігає персональні дані.



Що ще варто знати українським водіям у Польщі?

У Польщі планують запровадити обов'язковий технічний огляд та реєстрацію для автомобілів з українськими номерами. Очікується, що нові вимоги торкнуться насамперед автомобілів, які перебувають у країні тривалий час, зокрема тих, що використовуються для роботи або щоденних поїздок.