Попался даже 50 Cent: на популярном острове туристов сажают за матерные слова

Один из живописных островов в Карибском море очень популярен среди туристов. Однако там нельзя ругаться, и наказание распространяется абсолютно на всех.

Говорится об острове Сент-Китс – он довольно популярен в турах круизных лайнеров. Ежегодно этот остров посещают сотни тысяч туристов. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на Express.

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Почему на Сент-Китс запрещено ругаться

Закон о запрете нецензурной лексики ввели на Сент-Китс еще в 1960-х годах.

Он запрещает любому использовать высказывания, которые могут считаться оскорбительными, кощунственными, непристойными, оскорбительными или угрожающими.



Сент-Китс / Unsplash

Любого, кто будет ругаться на публике, могут оштрафовать на 500 карибских долларов, а в тяжелых случаях даже посадить на 6 месяцев. Но многие туристы, которые посещают остров, не знают об этом необычном законе.

В частности в 2016 году рэпер 50 Cent нарушил это правило. Во время исполнения своей песни P.I.M.P. на местном фестивале он использовал "нецензурную речь".

Музыканта арестовали вместе с членом его окружения. После освобождения из-под стражи его оштрафовали на 18 000 фунтов стерлингов.

По возвращении домой рэпер высмеял ситуацию на своей странице в инстаграме.