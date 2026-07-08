Для одной категории работников стаж будет начисляться по-новому: изменения в Трудовом кодексе Польши

В польской горнодобывающей группе (PGG) заявили о введении новых правил расчета трудового стажа. Это произошло после внесения изменений в Трудовой кодекс Польши.

Уже с этого момента в стаж работников горнодобывающей отрасли будут включаться не только периоды работы по трудовым договорам, но и несколько других форм профессиональной деятельности, пишет InPoland.

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Что изменится в начислении стажа в Польше?

Новые нормы предусматривают, что к трудовому стажу будут засчитываться не только трудовые договоры, но также:

договоры поручения;

агентские договоры;

время ведения предпринимательской деятельности;

другие виды профессиональной деятельности, определенные законом.

Однако для подтверждения таких периодов работы и зачисления их в общий стаж работникам необходимо получить справки от Управления социального страхования Польши (ZUS). Оформить их можно через электронный сервис PUE/eZUS.

Компания уже приступила к обновлению кадровых данных сотрудников, представивших все необходимые документы.

В Горнодобывающей группе сообщили, что такое расширение правил стало результатом внесения изменений в Трудовой кодекс и отдельного соглашения между руководством компании и профсоюзами. Внутренние положения предприятия и ранее регулировали отдельные вопросы, касающиеся трудового стажа, но новые правила все же обеспечат единый и прозрачный подход к начислению всех выплат.

Поправки к Трудовому кодексу начали вводить поэтапно. Для государственного сектора они вступили в силу еще с 1 января 2026 года, а вот для частного – 1 мая. Работники уже могут подать документы, подтверждающие различные виды профессиональной деятельности.

Важно! Обновленный трудовой стаж будет влиять и на право на более длительный ежегодный отпуск, надбавки за выслугу лет и возможности карьерного роста.