Названа самая счастливая страна в мире: место Украины в списке не изменилось
- Финляндия признана самой счастливой страной в мире девятый год подряд.
- Украина сохранила 111 место в рейтинге из 147 стран, а Афганистан остался на последнем месте.
Одна страна в Европе уже в девятый раз подряд признана самой счастливой в Европе. Зато Украина сохранила ту же позицию, что и в прошлом году – 111 из 147 оцениваемых стран.
В первую десятку самых счастливых уже традиционно вошли скандинавские страны, а вот первенство заняла Финляндия, сообщает World Happiness Report.
Какая страна признана самой счастливой?
Вот десять стран, возглавивших перечень:
- Финляндия;
- Исландия;
- Дания;
- Коста-Рика;
- Швеция;
- Норвегия;
- Нидерланды;
- Израиль;
- Люксембург;
- Швейцария.
Что интересно, уже в прошлом году Коста-Рика вместе с Мексикой стали первыми латиноамериканскими странами, вошедшими в первые позиции списка. Тогда Коста-Рика заняла 6-е место, а Мексика – десятое. В этом году Мексика уступила свое место Швейцарии.
Между тем последнюю строчку уже почти традиционно занимает Афганистан – он на 147-м месте, пишет Forbes.
Также исследователи обнаружили, что большинство западных развитых стран сейчас в целом менее счастливы, чем были в период между 2005 и 2010 годами – даже несмотря на то, что в большинстве глобальных регионов молодежь имеет более высокие оценки жизни сейчас, чем тогда. Благосостояние молодежи снизилось только в Западной Европе, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Интересно! Отдельные исследования показывают, что использование соцсетей имеет связь с уровнем счастья и благосостояния. Например, опрос среди 15-летних учеников показал, что менее счастливы те, которые используют их более 7 часов в день.
