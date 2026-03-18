Все государственные учреждения в Шри-Ланке отныне обязаны работать 4 дня в неделю, и также это правило касается школ и университетов. Пришлось принять это решение из-за углубления экономического кризиса – рост цен на топливо и острый его дефицит, что вызвала американо-израильские военные действия в Иране, пишет Express.

Почему Шри-Ланка переходит на сокращенную рабочую неделю?

16 марта, в понедельник, чиновники Шри-Ланки заявили, что страна вводит новые меры жесткой экономии на фоне неопределенности относительно судоходства в Ормузском проливе. И эти изменения будут оставаться в силе на неопределенный срок.

Уже со среды, 18 марта, государственные учреждения переходят на четырехдневную рабочую неделю, и это является чрезвычайным шагом для страны. В правительстве попросили последовать этому примеру и частный сектор, объявив среду выходным днем. Впрочем, жизненно важные службы – больницы, порты и службы экстренной помощи будут работать и в дальнейшем в обычном режиме.

Все эти изменения произошли после того, как страна уже ввела нормирование топлива, а также прекратила все публичные церемонии и призвала госслужащих работать из дома, когда это возможно, чтобы максимально сократить использование топлива.

Президент страны заявил, что Шри-Ланка "должна готовиться к худшему, но надеяться на лучшее", пишет Independent.

После того как Иран закрыл Ормузский пролив после ударов США 28 февраля, страна заявила, что имеет запасов топлива примерно на 6 недель. Министр энергетики тем временем заявил, что совсем скоро правительство может прибегнуть и к отключениям электроэнергии, если ситуация не улучшится.

К слову, несколькими днями ранее Пакистан также объявил о переходе на 4-дневную рабочую неделю для некоторых работников по этой же причине.

