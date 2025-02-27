Не только 7 чудес мира: эти пейзажи стоит посетить в первую очередь – дух захватывает как нигде

Путешественники часто сталкиваются с проблемой выбора своего следующего пункта назначения из множества замечательных мест. Ввиду этого многие решают прежде всего включить культовые 7 чудес света в свои маршруты путешествий.

Впрочем, на планете есть куда более увлекательные локации. О таких рассказывает 24 Канал со ссылкой на Lonely Planet, представивший список из 8 самых красивых пейзажей в мире, которые следует посетить в первую очередь.

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8 самых увлекательных пейзажей в мире от Lonely Planet

Ведущее туристическое издание опубликовало подобранный список самых потрясающих ландшафтов мира, освещая направления, которые следует включить в список must-visit каждого путешественника.

Земля полна удивительных памяток, которые привлекают любителей потрясающих пейзажей,

– говорится в сообщении.

Авторы материала в своем рейтинге отмечают, что большинство из этих мест охватывает природные ландшафты, таких как:

водопады, бушующие через тропические джунгли,

зубчатые пики, возвышающиеся над лугами,

полными цветов, каньоны, образованы древними реками,

золотые пляжи с коралловыми рифами, полными морской жизни.



Салар-де-Уюни в Боливии в рейтинге на 2 месте / Фото Heiko Meyer, laif/Redux

Список выглядит так:

Национальный парк Гранд-Каньон, США – поражает своими масштабами; Салар-де-Уюни, Боливия – перенесет в другой мир; Водопад Виктория, Африка – дает ощущение потрясающей силы природы; Национальный парк Ватнайекюдль, Исландия – невероятные замерзшие пейзажи; Пещера Тхам Конг Ло, Лаос – фэнтезийный пейзаж; Национальный парк Банф, Канада – лучшие горные пейзажи;



Национальный парк Банф в Канаде / Фото Unsplash

Большой Барьерный Риф, Австралия – лучший подводный пейзаж; Йеллоустонский национальный парк, США – для любителей геологических чудес и природы.

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